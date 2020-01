«Der FCB sollte mit Koller nicht verlängern» – die Podcast-Folge

Eigentlich liegen alle Fakten auf dem Tisch. Und doch muss Marcel Koller weiter warten. Warten darauf, dass sich der FC Basel endlich einmal dazu durchringt, ihm mitzuteilen, ob es auch nächste Saison mit ihm weitergehen soll oder nicht. Und auch unsere Podcast-Runde zankt darüber, wie es mit dem FCB-Trainer weitergehen soll.

«Ich als Verwaltungsrat würde nicht mit Koller verlängern», findet der Basler Vertreter Tilman Pauls. Während Thomas Schifferle vielleicht auch leicht durch seine Zürcher Connection mit Koller beeinflusst ist. Er würde auf jeden Fall mit Koller weitermachen, «weil er sehr gut mit Sportchef Ruedi Zbinden harmoniert».

Weitere Themen in unserem Podcast: die erstaunlich gute Laune von FCZ-Trainer Ludovic Magnin trotz einer 2:3-Niederlage gegen Luzern. Der mögliche neue Publikumsliebling Lawrence Ati Zigi beim FC St. Gallen. Und dann geht es um das neue Format, das der Schweizer Fussball weiterhin verzweifelt sucht.

Das Glück dieser Erde liegt ja eigentlich auf dem Rücken der Pferde. Das Glück der Schweizer Super League aber soll in Schottland gefunden werden. Mit einem neuen Modus, der laut Thomas Schifferle «total ungerecht» ist, weil nicht alle Mannschaften gleich viele Heimspiele haben werden.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus.