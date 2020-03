Der Fussball steht still – so geht es in der Schweiz weiter

Der Sport: Kann diese Saison noch zu Ende gespielt werden?

Zumindest haben sich Proficlubs der Swiss Football League (SFL) zum Ziel gesetzt, die Meisterschaft irgendwie noch auszuspielen. Ihre Hoffnung beruht darauf, dass die Uefa am Dienstag beschliessen dürfte, die Europameisterschaft 2020 in den Winter - oder gleich um ein ganzes Jahr - zu verschieben. Damit hätten alle europäischen Ligen Zeit, im Mai und Juni zu Ende zu spielen. Das würde knapp genügend Spieltage ergeben, wenn die Uefa auch noch zulässt, dass nationale Spiele neu zeitgleich mit Partien der Champions und der Europa League stattfinden dürfen.

Gegen diesen Plan spricht der Verlauf der Corona-Pandemie. Es wäre blauäugig, darauf zu hoffen, dass im Mai wieder zugelassen wird, was heute verboten ist. Ausserdem müssten einige oder vielleicht gar alle Teams ohne Vorbereitung spielen. Im Tessin und in der Waadt sind die Trainingsanlagen geschlossen. Andere Kantone dürften nachziehen.

13 Runden der Super und der Challenge League sind noch zu spielen. Dazu kommen drei Cup-Termine. Es käme einem Wunder gleich, wenn das alles bis Ende Juni durchgepaukt werden könnte.

Der Ausweg: Könnte nicht bis in den August gespielt werden?

Diese Idee hat der FC Lugano aufgebracht. Sie bringt aber Probleme mit sich. Verträge mit Fussballprofis enden meist am 30. Juni. Spieler, deren Vertrag ausläuft, wären also dann entweder nicht mehr dabei. Oder sie müssten einen Zweimonatsvertrag unterzeichnen, der Probleme mit den Transferregeln des Weltverbands und den internationalen Transferfenstern mit sich brächte. Ausserdem laufen im August im Normalfall bereits die Qualifikationsspiele für die europäischen Wettbewerbe.

Viele Spielerverträge laufen Ende Juni aus. Nicht aber jener von YB-Spieler Mohamed Camara. (Bild: Freshfocus)

Eine verlängerte Meisterschaft bis August oder gar September ist also nur möglich, wenn sich europaweit die meisten Ligen auf dieselbe Lösung einigen. Undenkbar ist das nicht, haben doch alle mit denselben Problemen zu kämpfen.

Die Frage aller Fragen: Was geschieht, wenn die Liga abgebrochen wird?

Die Schweizer Eishockeyaner haben darauf verzichtet, einen Meister zu küren. Das wirkt wie die logische Lösung auch für den Fussball. Allerdings entscheidet hier die Rangierung noch darüber, wer kommende Saison an die Honigtöpfe der europäischen Wettbewerbe darf. Kommt dazu die Frage von Auf- und Abstieg. Lausanne ist in der Challenge League so weit voraus, dass es berechtigte Ansprüche auf einen Platz in der Super Leauge anmeldet – zumal es im Sommer ein neues Stadion bezieht.

Wenn die Club-Vertreter die Augen vor der Realität nicht verschliessen, müssen sie Antworten für das Worst-Case-Szenaro suchen: den Abbruch der Saison. Die Diskussionen dürften heftig werden – und emotional. Denkbar sogar, dass eine Aufstockung der Super League auf zwölf Teams nur deswegen beschlossen wird, um keine harten Entscheidungen betreffend Auf- oder Abstieg treffen zu müssen.

Was die Vergabe der Europacupplätze betrifft, wäre es am einfachsten, die Uefa würde Vorgaben machen. Die Schweiz ist ja keine Insel. Sollte die Saison hier abgebrochen werden, wird das anderswo auch der Fall sein. Mit Italien und Spanien sind zwei Länder stark vom Virus betroffen, deren Ligen zu den grossen fünf gehören. Beenden diese zwei ihre Saisons nicht, ist die Uefa fast gezwungen, eine Lösung für Europa und Champions League zu finden. Zumal diese ja auch noch abgebrochen werden könnten.

Umfrage Vermissen Sie die Super League? Ja. Ohne Schweizer Fussball macht es keinen Spass.

Nicht unbedingt. In der aktuellen Situation kann ich auf Schweizer Fussballspiele verzichten.

Nein. Die Super League interessiert mich auch sonst nicht.

Abstimmen Ja. Ohne Schweizer Fussball macht es keinen Spass. 47.9% Nicht unbedingt. In der aktuellen Situation kann ich auf Schweizer Fussballspiele verzichten. 32.8% Nein. Die Super League interessiert mich auch sonst nicht. 19.3% 119 Stimmen Ja. Ohne Schweizer Fussball macht es keinen Spass. 47.9% Nicht unbedingt. In der aktuellen Situation kann ich auf Schweizer Fussballspiele verzichten. 32.8% Nein. Die Super League interessiert mich auch sonst nicht. 19.3% 119 Stimmen



Das Geld: Werden Schweizer Vereine in Konkurs gehen?

Einige Clubs werden sicher an ihre Grenzen stossen. Der FC Luzern etwa hat schon vor Wochen bekannt gegeben, dass er sowohl bei Geisterspielen wie auch bei einem Saisonabbruch finanzielle Hilfe von aussen brauchen wird. Was bei den Innerschweizern auf eine Geldspritze ihrer zerstrittenen Aktionäre hinauslaufen dürfte.

Aber auch andere müssten sich nach Hilfe umschauen. Nur die Riesen der Liga, die Young Boys und der FC Basel, könnten von ihrem Ersparten leben. Wer ganz hart getroffen wird, kann sich beim Bund um ein zinsloses Darlehen bemühen. 50 Millionen Franken stellt der Bundesrat auf diesem Weg für die professionellen Teamsportarten zur Verfügung.

Die meisten Vereine hoffen, dass die Liga beim Staatssekretariat für Wirtschaft Erfolg hat. Die SFL beantragt, dass Fussballer und Trainer für Kurzarbeit angemeldet werden dürfen. Das ist bislang für Personen mit befristeten Arbeitsverträgen nicht möglich. Eine Gesetzesänderung würde die Budgets markant entlasten.

Offen ist auch die Frage der TV- und Marketing-Gelder. Der Ligasponsor meldet immerhin: «Raiffeisen wird in dieser ausserordentlichen Situation unterstützend und partnerschaftlich handeln.»

Auch wenn das YB-Stadion längere Zeit leer bleibt, der Verein kann vom Ersparten leben. (Bild: Freshfocus)

Keine Antworten aber gibt es von den Beteiligten, wenn es um die TV-Gelder geht. Im Vertrag der SFL mit Teleclub und SRF sind 36 Runden festgeschrieben. Werden diese nicht gespielt, könnten TV-Stationen und Liga-Werbepartner darauf pochen, nur einen Teil der vertraglich festgehaltenen 40 Millionen Franken zu schulden. Zumal SRF die ausfallenden Übertragungen mit anderen Beiträgen füllt, was Kosten verursacht. Und Teleclub müsste sich selbst mit seinen Abonnenten einigen, die bezahlt haben, um Fussball zu sehen.

Die einfache Rechnung lautet: Weil derzeit 13 Spieltage fehlen, könnten der SFL im Total 14,2 Millionen Franken entgehen. Da die Liga an die Clubs der Super League 24 Millionen verteilt, würde dann jeder der zehn Clubs im Schnitt 870’000 Franken verlieren.

Das ist allerdings Kleingeld im Vergleich dazu, was den meisten Vereinen an Matcheinnahmen entgeht. YB etwa macht pro Heimspiel 800’000 Franken Umsatz. Luzern und St. Gallen geben an, mit jedem Heimspiel vor gesperrten Tribünen 250’000 Franken zu verlieren. Womit die meisten Clubs finanziell wohl besser fahren würden, wenn die Saison abgebrochen würde. Sie müssten dann zwar vielleicht auf etwas TV-Geld verzichten – aber sie könnten die horrenden Kosten von sechs bis sieben Geisterspielen umgehen.

Die kleinste Frage: Wie geht es mit dem Nationalteam weiter?

Das EM-Vorbereitungsturnier in Katar ist gestrichen. Das ist sportlich kein Problem, weil die EM ja auch abgesagt werden dürfte. Am 31. Mai will die Schweiz dann in Basel gegen Deutschland testen. Wenn dieses Spiel stattfinden sollte, würde das vor allem eines bedeuten: dass der Kampf gegen das Virus bis dahin enorme Fortschritte gemacht hat.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.