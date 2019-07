Der umweltbewussteste Fussballclub der Welt

Der Erfolgt steht bei den Forest Green Rovers aus England nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Der Fussballverein aus Nailsworth im Westen Englands, der in der vierthöchsten Liga spielt, setzt auf Umweltbewusstheit.

«Ich war ziemlich schockiert, als ich herausfand, dass moderne Sportbekleidung tatsächlich aus Kunststoff besteht – das fühlt sich für mich nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, sondern auch hinsichtlich der Leistung falsch an», wird der Vereinspräsident Dane Vince bei BBC zitiert. Also handelte Vince und liess für die neue Saison ein Trikot zur Hälfte aus Bambus produzieren. Versehen ist es mit einem Muster aus Zebrastreifen. «Mit dem neuen Trikot haben wir uns von der Natur inspirieren lassen – von den Zebrastreifen bis zu den nachhaltigen Materialien.»

Spezielle Verköstigung und Rasenpflege

Das zur Hälfte aus Bambus bestehende Trikot ist der neuste Streich beim wohl umweltbewusstesten Fussballclub der Welt. Er hat auch einen neuen Rasen. Dieser wird von einem solarbetriebenen Roboter gemäht. Man wollte auch ein neues Holzstadion mit 5000 Plätzen bauen. Dieser Plan wurde jedoch von der städtischen Regierung abgelehnt.

Speziell ist auch die Verpflegung bei den Forest Green Rovers. Für Spieler, Mitarbeiter und Fans gibt es veganes Essen.

The world's greenest football club ?

The world's only #vegan football club ?

The world's first carbon-neutral sports club ?

Now... the world's first bamboo football kit ????



Fair to say, we are doing things another way! #WeAreFGR



????| https://t.co/mKTFMIOmFl pic.twitter.com/HvG252sN9R