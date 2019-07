Der VAR bringt Sion um einen Penalty

Es läuft die 44. Minute zwischen Sion und Basel. Ermir Lenjani tritt einen Corner, FCB-Goalie Jonas Omlin stürmt aus dem Tor und faustet den Ball weg, trifft aber auch Sions Birama Ndoye. Schiedsrichter Sandro Schärer pfeift sofort: Penalty für Sion.

Eine gute Minute später zeichnet der Unparteiische mit den Fingern ein Rechteck in die Luft: Er konsultiert an der Seitenlinie die Video-Bilder, der Video-Assistent (VAR) hat sich gemeldet. Augenblicke später ist der Fall klar, Schärer macht den Penalty-Entscheid rückgängig. Die Schweizer VAR-Premiere ist geglückt, die Teams gehen mit einem 1:1 in die Pause. (red)