Die beste Nachricht kommt aus Georgien

41 Schüsse und immerhin 4 Tore. Die Schweiz erfüllt gegen Gibraltar die Pflicht. Aber die Kür will dem Team von Trainer Vladimir Petkovic gegen Gibraltar nicht gelingen. Immerhin traten die Schweizer so auf, dass man ihnen von Anfang an ansah: Sie wussten, dass am Ende dieser Qualifikation für die Europameisterschaft das Torverhältnis durchaus entscheidend sein könnte.

Die Iren haben ihre beiden Spiele gegen Gibraltar zwar mit sechs Punkten beendet, aber insgesamt nur mit einem Torverhältnis von 3:0. In diesem Ländervergleich liegen die Schweizer vorne. Dänemark, der andere direkte Konkurrent im Rennen um die EM-Plätze, hat die Spieler vom Affenfelsen zuletzt mit 6:0 geschlagen. Aber diese Dänen sorgten an diesem Abend für den eigentlichen Höhepunkt aus Schweizer Sicht. Sie kamen in Georgien nicht über ein 0:0 hinaus. Und verloren damit wichtige zwei Punkte.

Das Spiel in Sion ist schnell erzählt: Gibraltar war von Anfang an um nichts anderes bemüht, als um Schadensbegrenzung. Was sollten die Amateure auch tun, die auf jeder einzelnen Position um zwei Klassen schwächer besetzt waren als ihr Gegner? Dafür, dass der qualitative Unterschied so augenscheinlich war, brauchten die Schweizer erstaunlich lange, bis ihnen das erste Tor gelang. Und es kam ihnen dabei entgegen, dass Goalie Dayle Coleing in der 25. Minute mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste.

Sein Ersatz Kyle Goldwin jedenfalls machte seinem erfolgsversprechenden Nachnamen keine Ehre und sprang bei den ersten beiden Schweizer Toren recht abenteuerlich durch seinen Fünfmeterraum. Denis Zakaria und Admir Mehmedi bedankten sich mit Kopftoren. Und als Ricardo Rodriguez in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Weitschuss das 3:0 gelang, war das Pausenresultat ganz im Sinn der Schweizer. Bloss 11 Minuten und 44 Sekunden hatten sie von der 37. Minute an gebraucht, um die drei Tore zu erzielen.

Das erste Tor: Zakaria trifft in der 37. Minute. (Quelle: SRF)

Was danach in Halbzeit zwei folgte, war allerdings zu ideenlos, um zu mehr als einem späten Tor durch den eingewechselten Mario Gavranovic zu führen (87. Minute). Kurz zuvor hatte Granit Xhaka das Feld mit Achillessehnen-Problemen verlassen. Um ihn und um den abwesenden Xherdan Shaqiri wird sich Vladimir Petkovic und der Verband nun in der Pause vor den nächsten Spielen im Oktober kümmern. Dann treffen die Schweizer innerhalb von drei Tagen auf Dänemark und Irland, Zwei Spiele, die über die EM-Teilnahme entscheiden dürften.

Der letzte Höhepunkt: Gavranovic verwertet den Abpraller zum 4:0. (Quelle: SRF)

Bis dahin müssen der Nationaltrainer und der Schweizerische Fussballverband dringend die Probleme mit dem gestern abwesenden Shaqiri ausdiskutiert und gelöst haben. Denn dass die Schweiz auf den Dribbler mit dem feinen linken Fuss schlecht verzichten kann, haben die zwei Spiele gegen Irland (1:1) und Gibraltar gezeigt.

Mehmedi doppelt mit dem Kopf nach und erhöht in der ersten Hälfte auf 2:0. (Quelle: SRF)

Schweiz - Gibraltar 4:0 (3:0)

Tourbillon, Sitten. 8318 Zuschauer. SR Orel (CZE).

Tore: 37. Zakaria (Corner Xhaka) 1:0. 43. Mehmedi (Schär) 2:0. 45. Rodriguez 3:0. 87. Gavranovic (Mehmedi) 4:0.

Schweiz: Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Xhaka (74. Vargas); Mehmedi, Zakaria, Fernandes, Benito (65. Steffen); Embolo (55. Gavranovic), Ajeti.

Gibraltar: Coleing (25. Goldwin); Sergeant, Roy Chipolina, Joseph Chipolina, Olivero; Annesley; Anthony Hernandez, Walker, Andrew Hernandez (58. Coombes), Britto (68. Pons); De Barr.

Bemerkungen: Schweiz ohne Seferovic (wird Vater), Akanji, Klose, Sow, Zuber (verletzt), Drmic, Lichtsteiner und Shaqiri (nicht im Aufgebot). Länderspiel-Debüt von Vargas. 16. Lattenschuss von Benito. Verwarnung: 71. Joseph Chipolina (Foul).

Resultate Gruppe D:

Georgien - Dänemark 0:0

Tabelle:

1. Irland 5 6:2 11

2. Dänemark 5 15:5 9

3. Schweiz 4 10:4 8

4. Georgien 5 4:8 4

5. Gibraltar 5 0:16 0