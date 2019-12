Die Blockbuster des Schweizer Fussballs

FC Thun

Diese Heimatfilmadaption ist mittlerweile zum internationalen Klassiker geworden. Ein Investor steckt mit Herzblut Geld in einen kleinen Fussballclub und verfolgt nur beste Absichten. Alle Beteiligten haben das Gefühl, dass es gut kommt. Die Bevölkerung hingegen steht dem Projekt misstrauisch gegenüber und ein friedvolles multikulturelles Miteinander ist in Frage gestellt. Das Ende ist – natürlich – völlig offen.

FC Sion

Stéphane und Valon ziehen in die Provinz – und treffen sich zufällig in Martigny. Nach dem flammenden Liebesschwur ziehen dunkle Wolken auf. Der sensible Valon leidet unter der steilen Bergwelt. Stéphane überfordern diese emotionalen Schwankungen. Er versteckt sich hinter seiner Arbeit. Die Liebe zerbricht an den Umständen, beide ziehen getrennt zurück ins Flachland. Taschentücher bereit halten!

FC Luzern

Sie müssten sich längst gütlich trennen. Aber keiner gönnt dem anderen die Mannschaft. Darum steigert sich der Streit zwischen Thomas und Remo so lange ins Groteske, bis die beiden von der VIP-Loge aufs Feld stürzen. Erzählt wird die Geschichte als Rückblick des gewitzten Aktionärs Bernhard, der seine eigenen Spielchen treibt. Eine schwarze Komödie, bei der sich die Zuschauer kaum zu lachen getrauen.

Xamax

Dieser radikal künstlerische Film handelt von einem gottgeküssten Wesen, das einem totgeglaubten Club Leben schenkt. Der sich selbst spielende Raphaël Nuzzolo stellt ein fussballerisches Genie dar, das Gegner und Schiedsrichter im Alleingang ins Leere laufen lässt. In Anlehnung an Frank Capras «It's a Wonderful Life» ist der Film eine Hymne an die Lebensfreude.

FC Zürich

Ein einst vornehmer Club hat Schwierigkeiten, mit seinem Bedeutungsverlust umzugehen. Er führt sich weiter als Spitzenverein auf, ist aber längst im Mittelmass angekommen. Mühelos und gekonnt wird mit zahlreichen Erzählsträngen jongliert. Ancillo Canepas auf Method Acting gründende Leistung wurde im interregionalen Feuilleton gehuldigt. «Nie war Realitätsverweigerung realistischer!»

FC Basel

Die Serie überschreitet Grenzen. Zu brutal soll sie sein, zu verwirrend. Trotzdem spielt sie Millionen ein. Im Kampf um den Basler Thron gelten keine Regeln. Und wird eine Figur zum Publikumsliebling, stirbt sie garantiert einen schockierenden Tod. Am Ende der ersten Staffel trifft es ausgerechnet den Volkshelden Marco. Dafür schwingt David im Hintergrund seinen Degen. Der Kampf hat erst begonnen.



