Die Chance, wieder Sympathien zu gewinnen

Über 15 Jahre lang suchten die Grass­hoppers den finanziellen Heilsbringer. Über 15 Jahre lang träumten und redeten sie davon, wieder das zu werden, was sie dank des Zürcher Geldadels einmal gewesen sind: der erfolgreichste Fussballclub der Schweiz. Jetzt nähern sie sich der Realität an. Es hat dazu den Abstieg in die Challenge League gebraucht. Sie hätten schon früher darauf kommen können.

Die Grasshoppers reduzieren ihre Ausgaben deutlich – von etwa 20 auf geschätzte 12 Millionen Franken. Das ist noch immer nicht bare Vernunft, weil der Club in der zweithöchsten Schweizer Liga mit dem gewöhnlichen Geschäft kaum mehr als 6,7 Millionen Franken einnehmen kann. Doch es hat auch noch kein normaler Geist behauptet, dass es vernünftig ist, als Geldgeber im Schweizer Spitzenfussball mitzumachen. Die beiden GC-Grossaktionäre Peter Stüber und Stephan Anliker werden auch mit gesenktem Budget Millionen einschiessen müssen, um den Club nur schon am Leben zu erhalten.

Wieder lernen, vernünftig zu sein

GC hat sich viel zu lange an der glorreichen Vergangenheit orientiert. Auch die völlig überzogenen Ambitionen haben den Club in den vergangenen Jahren auf sämtlichen Ebenen ins Chaos gestürzt. Er hat für schlechte Leistungen von Spielern und Management absurd hohe Gehälter und Boni bezahlt. Er hat sein Personal so schnell gewechselt, dass es schon fast eine höhere mathematische Ausbildung brauchte, um beim genauen Zählen mitzukommen. Er hat Schlüsselpositionen mit Leuten besetzt, die vor allem an ihren eigenen Vorteil dachten.

Die neue Realität muss dem Club deshalb sportlich nicht schaden. Sie kann ihm guttun. GC muss wieder lernen, vernünftig zu funktionieren – mit Ruhe, Konstanz und Schlüssel­figuren, die dem Club auch tatsächlich dienen. Stimmen diese Grundvoraus­setzungen, kann GC auch mit einem Budget von 12 Millionen Franken Freude machen, aufsteigen und Sympathien gewinnen, die der Club in den vergangenen Monaten und Jahren verspielt hat.

(Tages-Anzeiger)