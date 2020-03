Die Fussball-EM findet erst 2021 statt

Aussergewöhnliche Zeiten erfordern ausserordentliche Massnahmen: Erstmals in der Geschichte des europäischen Fussballverbandes (Uefa) wird die Europameisterschaft verschoben. Die 16. Austragung, die dieses Jahr ab dem 12. Juni in zwölf Ländern und Städten in ganz Europa hätte stattfinden sollen, ist der nächste Sportanlass, der aufgrund des grassierenden Coronavirus nicht wie geplant stattfinden kann. Die EM soll im Sommer 2021 nachgeholt werden.

Uefa today announced the postponement of Uefa Euro 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



