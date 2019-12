«Die Liga boomt – bei so etwas dabei zu sein, reizt mich»

Georg Heitz hat einmal gesagt, er wolle nicht mehr Sportchef sein. Nun ist seine neue Berufsbezeichnung aber genau diese. Er ist es aber nicht mehr in der Schweiz, den 50-jährigen Basler zieht es in die us-amerikanische Major League Soccer (MLS). Heitz wurde am Freitagabend beim Chicago Fire FC vorgestellt. Am Tag darauf hat er Zeit für ein Interview.

Was hat Sie gereizt, einen Vertrag in den USA zu unterschreiben?

Ich habe immer gesagt, ich wolle etwas anderes machen, wenn ich ins operative Geschäft zurückkehre. Und das ist etwas anderes, vom Kontinent her, von der Liga her und natürlich von der Stadt her.

Dabei wollten Sie doch gerade das nicht mehr sein, nun ist der Job grundsätzlich derselbe.

Ja, es ist mehr oder weniger dasselbe wie in Basel, das kann man so sagen. Aber unter ganz anderen Umständen mit all diesen Reglements, die es hier gibt und die für uns Europäer nicht ganz einfach zu durchschauen sind.

Wie kam dieses Engagement zustande?

Das lief so, wie es im Fussball zunehmend der Fall ist: über einen Headhunter. Ich wurde kontaktiert und kam für ein Interview nach Chicago. Das lief beidseitig gut. Es waren tolle Gespräche mit dem Besitzer und dem Präsidenten, ich war schnell überzeugt.

Waren Sie ob dem Interesse aus den USA überrascht oder gab es so etwas tagtäglich?

Nein, tagtäglich war das nicht der Fall. Aber generell ist die Anzahl an Sportchefs viel kleiner als beispielsweise die Anzahl an Trainern. Von dem her kommen ab und zu auch Dinge, die auf den ersten Blick etwas speziell sind.

Sportdirektor bei einem Fussballclub in den USA, das klingt nicht nur nach einem sportlichen Abenteuer, sondern auch nach einem Abenteuer fürs Leben.

Das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Ich bin in einem Alter, in dem ich sagen muss: Entweder mache ich jetzt noch etwas ein wenig Verrücktes oder nicht mehr.

Ist es ein gut bezahltes Abenteuer?

(lacht) Gute Frage. Solche Jobs sind generell gut bezahlt. Aber ich hätte an anderen Orten deutlich mehr verdienen können. Es ist nicht etwas, das ich wegen dem Geld mache.

Georg Heitz (rechts) und der frühere FCB-Präsident Bernhard Heusler feierten beim FC Basel grosse Erfolge. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

War auch die Bundesliga ein Thema? Oder die Premier League?

Es gab immer wieder Kontakte, vor allem in die Bundesliga. Aber es war nie so, dass ich dort irgendwo kurz vor der Unterschrift gestanden wäre.

Was wissen Sie über Chicago Fire und über die nordamerikanische Profiliga?

Ich lerne jeden Tag dazu. Es ist unglaublich dynamisch, die Liga boomt. Auch wenn man sieht, wie viel Franchises hier verkauft werden, die sind nicht gerade billig. Das ist etwas, was mich reizt, bei so etwas dabei zu sein, ist spannend. Wir haben einen Besitzer, der Ambitionen hat und der bereit ist, zu investieren. Er ist sich aber auch bewusst, dass es Zeit braucht. Das will zwar jeder im Fussball und man kriegt es selten, aber es ist in der Tat so, dass wir ein bisschen Zeit brauchen werden.

Sie sprechen den Finanzunternehmer Joe Mansueto an. Haben Sie ihn kennengelernt?

Ja, er war beim ersten Gespräch dabei und war einer der ganz wichtigen Gründe, warum ich das mache.

Warum?

Er ist sehr interessiert und engangiert. Trotz seinem Erfolg (sein Vermögen wird auf 3,8 Milliarden Dollar geschätzt, Anm. d. Red.) ist er mit beiden Füssen auf dem Boden geblieben. Er schafft eine konstruktive Atmosphäre, die nicht steif ist und er hat eine sehr angenehme Art, mit Menschen umzugehen.

Im März startet für Sie die MLS-Saison. Wie sehen Ihre Pläne bis dahin aus?

Die dringendste Aufgabe ist, einen Trainer und einen Staff zu finden. Das ist das Wichtigste. Dann müssen wir das Kader verstärken und ergänzen. Es gibt noch einige Plätze zu besetzen, wir müssen aber auch immer darauf achten, dass wir die Reglemente und Lohnbudgets einhalten.

«Ibrahimovic? Von denen gibt es weltweit nicht hunderte.»Georg Heitz.

Sie kennen den europäischen Fussball sehr gut. Suchen Sie in Europa oder haben Sie den us-amerikanischen Markt auch schon angeschaut?

Beides. Beim Trainer ist es nicht zwingend nötig, dass er MLS-Erfahrung hat.

US-Clubs brauchen grosse Spielernamen, um Publikum anzulocken: Ibrahimovic, Gerrard, in Chicago war es jüngst Schweinsteiger. Ist ein solcher Transfer eine Voraussetzung?

Das muss man im Einzelfall anschauen. Unser Besitzer wünscht sich eher junge Spieler, in die er bereit ist, zu investieren. Es gibt natürlich auch Spieler, die mit 35 topfit sind. Aber vom physischen Anspruch her ist es eine schwierige Liga, man reist viel, es gibt verschiedene Zeit- und Klimazonen. Und es gibt unglaublich viele Spiele. Das verkraftet ein jüngerer Spieler im Normalfall – es gibt immer Ausnahmen – besser. Aber klar, wenn wir einen Spieler finden, der etwas älter ist und den Hunger hat, sich zu beweisen, dann zögern wir nicht und probieren, ihn zu verpflichten.

Schauen Sie auch, ob ein Spieler marketingtechnisch funktionieren kann? Ibrahimovic zum Beispiel, der war fit und hat seine Spuren hinterlassen, aber auch er kam primär wegen seinem Namen.

Ich denke, das beste Marketing ist sportlicher Erfolg. Da haben wir Nachholbedarf. Ich würde nie einen Spieler nur aus Marketinggründen holen. Es gibt auch nicht sehr viele Spieler, bei denen es diesen Wahnsinns-Effekt gibt. Natürlich, Ibrahimovic, aber von denen gibt es weltweit nicht hunderte.

«Dieses Stadion ist mit Fussball zu füllen.»

Georg Heitz über das Soldier-Field-Stadion in Chicago.

Bild: Keystone

Chicago Fire wurde erst einmal Meister in der MLS (1998). Ein Vorteil für Sie?

Man sagt immer, man soll eine Aktie übernehmen, wenn sie eher tief ist. Aber das ändert nichts daran, dass wir Ambitionen haben und wir wollen auch nicht fünf Jahre warten, bis die ersten Erfolge kommen. Der Anspruch in der ersten Saison ist das Erreichen des Playoffs.

Fire spielt in einem grossen Stadion, dem Soldier Field. Es fasst über 60‘000 Zuschauer. Ist es mit Fussball zu füllen?

Es ist zu füllen. Im Clubfussball müssen wir aber zulegen. Beachtet man die Grösse der Region, gibt es sicher zu wenige Zuschauer. Darum ist der Verein auch in die Stadt zurückgekehrt, ins Soldier Field. Der Sinn dahinter ist auch, dass wir die Leute so eher ins Stadion locken können. Aber ich sage es noch einmal: Das beste Mittel dazu ist sportlicher Erfolg.

Und vielleicht ein grosser Name.

Vielleicht, je nachdem.