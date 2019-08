Die Liga schlägt eine Aufstockung der Super League vor

Das Komitee der Swiss Football League (SFL) hat sich laut eines Communiqués erneut mit den Fragen einer idealen Struktur und dem besten Modus für die Super League und die Challenge League befasst. An der Generalversammlung am 22. November will die SFL den Clubs die Aufstockung in der höchsten Spielklasse auf zwölf Clubs und die Einführung eines zweistufigen Modus (inkl. Finalrunde) vorschlagen. In der zweithöchsten Liga (Challenge League) sollen künftig weiterhin zehn Vereine beim bereits bestehenden Modus antreten.

Bereits im Frühling dieses Jahres hatte eine Mehrheit der Clubs die SFL aufgefordert, die Diskussion über eine mögliche Aufstockung der Super League auf zwölf Mannschaften erneut aufzunehmen. Dies auch im Hinblick auf eine neue Vertragsphase betreffend der TV-Rechte, die ab der Saison 2021/22 eintritt. Bis zu diesem Zeitpunkt sehen die Clubvertreter den aktuellen Modus (Zehnerliga) als die beste Lösung.

Neu mit Final- und Platzierungsrunden

Neben der Erweiterung der Super League auf zwölf Clubs soll im November auch über die Einführung eines neuen Modus befunden werden. Dieser sieht 22 Qualifikationsrunden und eine zweite Phase mit sechs Finalrunden- sowie Platzierungsrunden-Teilnehmern vor, die dann je zehn Spiele bestreiten sollen. Nach den ersten 22 Runden könnten die Punkte halbiert werden. Der Letztplatzierte soll direkt in die Challenge League absteigen und der Club auf Rang 11 die Barrage gegen den Zweiten der unteren Liga bestreiten. Die Barrage war auf die Saison 2018/19 wieder eingeführt worden.

Für den Übergang ist die Saison 2020/21 vorgesehen, in der zwei Clubs direkt aus der zweithöchsten Liga in die Super League aufsteigen sollen. Der letzte Platz in der neuen Zwölferliga würde in einer Barrage (Hin- und Rückspiel) zwischen dem Zehntplatzierten der SL und dem Dritten der ChL ausgemacht. Aus der Promotion League gäbe es zwei zusätzliche Aufsteiger.

Die SFL strebt an der GV im November einen definitiven Entscheid an. Eine Zweidrittel-Mehrheit innerhalb der SFL ist für eine Annahme der Änderungen notwendig, zudem müssen sie auch Abteilungen des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) befürworten und absegnen. (red)