Die Meister-Maschine

Es ist die bizarrste Geschichte des Schweizer Transfer-Sommers: Vor Wochenfrist tauchte auf der Website des FC Basel der Name des YB-Linksverteidigers Linus Obexer in der Kaderliste auf. Ein paar Stunden später war er wieder gelöscht; der Club teilte mit, das Malheur sei beim Aufräumen der Website passiert.

Dies genügte nicht allen als Erklärung, schliesslich hatte Obexer letzte Saison in Aarau erfolgreich unter Patrick Rahmen gespielt, den der mittlerweile zurückgetretene FCB-Sportchef Marco Streller unbedingt hätte als Trainer verpflichten wollen. Daraus lässt sich rasch die These konstruieren, wonach mit Rahmen auch Obexer gekommen wäre. Auch wenn diese nicht stimmen sollte, so sagt es viel über den Zustand des FCB aus, wird ihm ein solcher Fauxpas zugetraut.

Die Eigengewächse stehen fürs grosse Ganze

Obexer ist nun nach Lugano ausgeliehen, wo er Spielpraxis in der Super und Europa League sammeln kann. Möglicherweise darf er sich in einem Jahr in Bern beweisen, wie nun Nicolas Bürgy, mit dem er in Aarau spielte. Die Eigengewächse sind kleine Personalien, aber sie stehen für das grosse Ganze: Den Young Boys gelingt es fast immer, für sie nützliche Lösungen zu finden.

So entsteht ein Team, dem zugetraut werden darf, zum dritten Mal in Folge Meister zu werden – obwohl mit Sékou Sanogo (im Winter), Steve von Bergen sowie den Nationalspielern Kevin Mbabu, Loris Benito und Djibril Sow fünf Stützen nicht mehr im Kader stehen. «Wir erwarten nicht, dass es so weitergeht. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir erneut eine gute Rolle spielen werden», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher.

Dass dies so ist, hat viel mit ihm zu tun und dem Team hinter ihm.

Bei Fabian Lustenberger: Das Spiel mit offenen Karten

In der Winterpause noch war von Bergen der Captain, der YB in der Saison zuvor zum ersten Meistertitel nach 32 Jahren geführt hatte. Er war beliebt beim Publikum, respektiert im Team – eine Stütze, auf und neben dem Platz. Kurz: Es wäre ein Leichtes gewesen, seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr zu verlängern.

Bevor die Rückrunde jedoch begann, präsentierte YB Fabian Lustenberger als Zugang ab Sommer. Der Innenverteidiger spielte 12 Jahre für Hertha Berlin, er war zwischenzeitlich Captain. Spycher sagte, Lustenberger sei als neuer Abwehrchef vorgesehen. Die Situation barg Konfliktpotenzial, aber als von Bergen im April zurücktrat, waren keine Nebengeräusche zu vernehmen.

Das spricht für den Neuenburger, der mit Lustenberger seit gemeinsamer Zeit in Berlin befreundet ist und ihm den Wechsel nach Bern nahelegte. Das spricht auch für Spycher, weil er sich nicht von der Zuneigung für von Bergen verleiten liess und stets mit offenen Karten spielte.

Christopher Martins Pereira: Ein Club muss antizipieren

Als die Young Boys Sanogo im Winter nach Saudiarabien verkauften, entschieden sie sich angesichts von 19 Punkten Vorsprung auf ­Basel, keinen gleichwertigen Ersatz zu verpflichten. Sie sprachen stattdessen den jungen Sandro Lauper und Michel Aebischer das Vertrauen aus. Parallel dazu begann die Suche nach einem Spieler, der die physische Komponente zurück ins Zentrum bringen sollte.

Als der Meister Mitte Juni in die Vorbereitung startete, hatte er gefunden, wonach er auf der Suche gewesen war: Christopher Martins Pereira, einen 22-jährigen Luxemburger, in Lyon ausgebildet, in der Ligue 2 bei Troyes gereift. Als Kaderplaner sei es ­essenziell, zu antizipieren, sagt Spycher. Als Schweizer Club lasse sich nie sagen, der Markt sei geschlossen. Mit dem aus Thun geholten Marvin Spielmann steht ein zusätzlicher Offensivspieler im Kader, sollten Christian Fassnacht oder Nicolas Ngamaleu weiterziehen.

Spycher ist das Aushängeschild, aber er kann auf ein Team voller Fachkräfte zählen: mit Chefscout Stéphane Chapuisat, Ausbildungschef Gérard Castella, Verwaltungsrat Ernst Graf und Talentmanager Erich Hänzi. Seit kurzem beschäftigt YB mit dem 29-jährigen früheren Winterthurer Patrik Schuler einen Sportchef-Assistenten, der sich auch um die ausgeliehenen Spieler kümmert. Ein Berater, der regelmässig mit den Bernern arbeitet, sagt, YB sei aufgestellt wie ein Bundesligaclub, «eine Maschine, die wie geschmiert funktioniert». Man wisse stets, wer der Ansprechpartner sei. Anders als in Basel, wo es zuletzt öfters Kompetenzgerangel gegeben habe.

Vincent Sierro: Passt ins Beuteschema der Young Boys

Manchmal ist Antizipation nicht möglich, schnelles Handeln gefragt. Im letzten Spiel der Saison verletzte sich Lauper am Knie, er wird bis Ende Jahr ausfallen. Und weil keiner bei den Young Boys mit dem Verbleib Sows rechnete, war für YB klar, einen Mittelfeldspieler verpflichten zu wollen. Vincent Sierro hätten die Berner gerne schon 2017 geholt, der Walliser wechselte dann aber in die Bundesliga zum SC Freiburg. Die letzte Saison verbrachte er leihweise beim FC St. Gallen, für den er 13 Tore erzielte. Manchmal stimme das Timing nicht, sagt Spycher. Nun ist der Moment gekommen.

Sierro passt ins Beuteschema: Er ist jung, entwicklungsfähig, hat einen Wiederverkaufswert. Wie Mbabu und Sow ist er zuvor im Ausland gescheitert. Das hat den Vorteil, dass die Spieler billig sind. Für Mbabus definitive Übernahme zahlte YB vor zwei Jahren läppische 120 000 Euro.

Kevin Mbabu: Spychers Härte und Fairness

Mbabu (Wolfsburg) und Sow (Frankfurt) verkaufte YB nun mit einem Gewinn von über 15 Millionen Franken in die Bundesliga. Beide hätten bereits letzten Sommer wechseln können, doch bei Mbabu rückte Spycher nicht von seiner Forderung ab, Sow vermochte er aufzuzeigen, dass es das Beste für seine Karriere sei, eine weitere Saison bei YB zu bleiben. Jetzt spielt Sow für die Eintracht, einen ambitionierten Club mit Trainer Adi Hütter, der ihn unbedingt verpflichten wollte.

Spycher hat sich den Ruf des harten Verhandlers erarbeitet. Kasim Nuhus Abgang zu Hoffenheim zog sich über Wochen hin, bei Sanogo lenkte er erst ein, als die geforderten 6,5 Millionen Franken geboten wurden. Für einen 30-Jährigen mit dicker Verletzungs­akte ein stolzer Preis. Die Härte ist das eine. Aber Spycher verfügt über die Fähigkeit, die Spieler auf einen gemeinsamen Weg einzuschwören. Und er bleibt fair: Mbabu sicherte er zu, als es im Winter mit dem Wechsel erneut nicht geklappt hatte, zeitnah im Frühjahr eine Lösung anzustreben. Ende April war der Deal mit Wolfsburg perfekt, obwohl es aus wirtschaftlicher Sicht wohl besser gewesen wäre, zuzuwarten. Beim Finalturnier der Nations League steigerte Mbabu erneut seinen Wert. Er versuche, konsequent zu sein, sei kein Gambler, sagt Spycher. «Die Spieler sind froh, Sicherheit zu haben.»

Gestern gab YB die Verpflichtung des U-21-Nationalspielers Cédric Zesiger von GC bekannt, er kann zentral wie aussen verteidigen. Zudem dürfte als Mbabu-Ersatz Saidy Janko aus Porto kommen, auch der 23-jährige Schweizer Rechtsverteidiger passt ins Beuteschema. Drei Wochen vor Saisonstart wäre so der Kaderumbau beim Meister abgeschlossen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

(SonntagsZeitung)