Die miesesten Prognosen der Fussball-Saison – die Podcast-Folge

Valon Behrami? Ein Top-Transfer des FC Sion! Der FC Basel? Hat in seiner Gruppe der Europa League keine Chance! FCZ-Stürmer Blaz Kramer? Trifft kein Scheunentor! YB? Hat viel die besseren Spieler als der FCB und gewinnt in Basel locker!

Nein, wir von der «Dritten Halbzeit» haben uns im ersten Vierteljahr unseres Bestehens selten um klare Ansagen gedrückt. Bloss hat sich die Realität danach manchmal nicht daran gehalten. Aber gut, wir stehen in der Abschlussfolge der Vorrunde zu unseren missglückten Prognosen. Und stellen gleichzeitig überrascht fest, dass wir vor dem Saisonstart gleich die ersten vier Plätze der Super League absolut korrekt getippt haben! Gut, die Ränge drei und vier haben wir ausgewürfelt. Aber das nur unter uns.

Für einmal dauert die Sendung länger als 45 Minuten – weil wir jeden der zehn Clubs der Super League durchnehmen. Nur eines kommt leider nicht vor: Thomas Häberli wurde vom FC Luzern praktisch zeitgleich mit dem Ende unserer Aufnahme entlassen – diesen Trainerwechsel werden wir erst im neuen Jahr aufarbeiten. Aber man soll sich ja immer auf etwas freuen dürfen.

