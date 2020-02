GC wird vom Aufsteiger gedemütigt

Es ist 70 Tage her, da sprangen die GC-Spieler auf dem Rasen des Stade de Colovray auf und ab. Gerade hatten sie ein zähes Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy gewonnen. Der Anhang, der die weite Reise an diesem Novemberabend auf sich genommen hatte, jubelte. Irgendwie war gerade alles ganz schön in Ordnung bei den Grasshoppers, der zweite Platz kaum in Gefahr, die erste Hälfte des Abenteuers Challenge League fast überstanden.

Jetzt stehen die Spieler erneut vor ihren Fans, einer knappen Hundertschaft. Doch springen will keiner mehr. Sie müssen sich erklären. Für eine blamable Leistung, für eine krachende Niederlage, für einen miserablen Start in die Rückrunde. 1:4 geht GC gegen den Aufsteiger unter. Als das Team bei den Anhängern ist, sagt Fredy Bickel: «Wir müssen nichts schönreden, das darf so nicht laufen.» Er habe eine gute Vorbereitung gesehen im Winter, sagt der Sportchef, «und mit einem Schlag ist alles weg.» Mit einem Sieg am Sonntag gegen Aarau kann Vaduz den Barrage-Platz der Zürcher übernehmen.

«Es ist alles gegen uns gelaufen»

GC startete zwar besser, kam zu Chancen. Hinten aber agierte man bisweilen naiv. Beim 0:1 in der zehnten Minute liess es sich bei einem Freistoss übertölpeln. Und 25 Minuten später, beim 0:2, schaffte es keiner, Torschütze Danner am Kopfball zu hindern. Die Grasshoppers hatten aber auch Pech. Nur Minuten vor der Führung des Gegners wurde Cvetkovic ein Penalty unterschlagen. Und nach dem ersten Tor kreuzte Souare den Weg seines Gegner so, dass dieser fiel. Ein Foul, das im Normalfall nicht einmal Gelb gibt. Doch Souare war hinterster Mann, sah direkt Rot. Forte wie auch Salatic sagen: «Es ist alles gegen uns gelaufen.» Der Trainer beorderte den Captain in die Innenverteidigung.

Erneut war er also zu einem Wechsel gezwungen, verletzungsbedingt hatte er bereits auf Arigoni verzichten müssen, er fällt bis zu sechs Wochen aus. Zudem fehlten Pusic und Diani gesperrt. Forte hatte vor dem Spiel eine Reaktion seines Teams gefordert, er wollte neues Feuer entfachen, indem er den gerade erst 20 Jahre alten Fehr dem erfahrenen Buff vorzog. Und jetzt sah er, wie sein Team auseinanderfiel. Von der anderen Seite des Platzes hörte er die gleichen Rufe wie schon vor einer Woche im Letzigrund, als sein Team nach einer schwachen Leistung Vaduz 1:2 unterlag: «Forte raus!»

Forte vor schwierigen Tagen

Das Experiment mit Fehr brach der Trainer danach ab, er brachte Morandi. Und er legte sich mit Schiedsrichter Bieri an, regte sich etwas zu laut über ein Foul an Ben Khalifa auf. Es war viel Verzweiflung in dieser Tirade, denn auch Forte wusste da wohl, dass dieses Spiel verloren war, die Kritik an ihm zunehmen würde, ihn das Spiel gar den Job kosten könnte. GC war zu keiner Reaktion fähig, kassierte noch zwei Tore. Ein langer Ball wurde geklärt, vier Ballberührungen später schob Lahiouel ein. Und als gebe es nichts Leichteres, verwandelte Delley noch einen Freistoss direkt. Dass Njie noch das 1:4 erzielte, merkte kaum jemand.

Stade Lausanne-Ouchy - Grasshoppers 4:1 (2:0) 250 Zuschauer. – SR Bieri. Tore: 10. Lahiouel 1:0. 36. Danner 2:0. 60. Lahiouel 3:0. 63. Delley 4:0. 83. Njie 4:1. GC: Salvi; Cabral, Souare, Cvetkovic, Wittwer; Salatic, Njie; Fehr (46. Morandi), Ben Khalifa, Gjorgjev (61. Rustemoski); Subotic (70. Momoh). Bemerkungen: GC ohne Arigoni (verletzt), Diani und Pusic (gesperrt). 14. Rote Karte gegen Souare (Notbremse).

