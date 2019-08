Die unglaubliche Serie des Geissbocks

Die Premier League lernt gerade einen neuen Stürmer kennen. Teemu Pukki hat seit 2012 schon für Schalke 04, Celtic Glasgow, Bröndby Kopenhagen gespielt. Jetzt steht er seit gut einem Jahr bei Norwich City unter Vertrag.

Der Finne war zumindest in der zweithöchsten englischen Liga ein vorzüglicher Goalgetter. 29 Treffer erzielte der 29-Jährige, gemäss dem britischen «Telegraph» spielte Pukki «die Saison seines Lebens», machte aus sich einen Torschützenkönig und aus Norwich einen Premier-League-Aufsteiger. Ganz speziell aber wirds bei Pukki, dessen Name übersetzt «Geissbock» bedeutet, wenn sich jemand vertieft mit seinen statistischen Werten befasst.

Im ersten Saisonspiel trifft er immer

Die Datenbank-Spezialisten von OptaJoe haben das getan und herausgefunden: Pukki trifft seit 2012 in seinem ersten Saisonspiel immer mit seinem ersten Schuss aufs Tor. Und diese Serie liess er auch in Anfield gegen Champions-League-Sieger Liverpool nicht reissen. Pukki traf in der 64. Minute, als seine Mannschaft 0:4 zurücklag.

8 - Teemu Pukki has scored with his first shot on target in each of the last eight league seasons (across Schalke 04, Celtic, Brøndby IF & Norwich City careers); a record stretching back to the start of 2012-13. Finnish. pic.twitter.com/CnCtWoM23X