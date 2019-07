Diese neuen Regeln gelten in der Super League ab sofort

Eigentlich wollten sie ja alles viel einfacher machen, die Hüter über die weltweit gültigen Fussballregeln. Die Frage ist, ob es ihnen bei der neuen Handspielregel auch gelungen ist. An der WM der Frauen, die bereits nach neuen Regeln gespielt wurde, sah es nicht danach aus. Dort pfiffen die Schiedsrichterinnen zu Beginn so viele Hands­elfmeter, dass es schien, als könnten Stürmer künftig mit gezielten Schüssen an die Hände der Verteidiger billige Penaltys provozieren.

So weit soll es in der Schweiz nicht kommen, erklärt Sascha Amhof. Der Ausbildungschef der Schweizer Spitzenschiedsrichter sagt: «Wir können die Regeln zwar nicht bestimmen, aber wir können sie interpretieren.» Und so verspricht Amhof: «Wir werden wie bisher beim Handspiel zurückhaltend pfeifen. Es gilt: Im Zweifel für den Verteidiger.»

Trotzdem sind auch die Schweizer Schiedsrichter an die Regeln gebunden, die jetzt weltweit gelten. Und die neuen Vorgaben lassen nur einen Schluss zu: Verteidiger, die ihre Arme im eigenen Strafraum nicht eng am Körper halten, riskieren Penaltys.

Als Handspiel gilt bei einem verteidigenden Spieler eine Ballberührung mit Arm oder Hand, wenn ...

... Absicht vorliegt. ... er seinen Körper mit seiner Armhaltung unnatürlich vergrössert. ... sich Arm oder Hand über Schulterhöhe befinden. Es gilt in diesem Fall sogar dann als Handspiel, wenn dem Verteidiger der Ball aus nächster Nähe angeschossen wird. Oder wenn der Ball von einem gegnerischen Spieler überraschend an die hochgestreckte Hand oder den hochgereckten Arm prallt.

Als kein Handspiel gilt bei einem verteidigenden Spieler eine Ballberührung mit Arm oder Hand, wenn ...

... der Ball vom eigenen Körper an Hand oder Arm springt. Es ist in diesem Fall auch dann kein Hands, wenn der Arm über Schulterhöhe ist. ... die Arme eng am Körper sind. ... der Arm bei einer Fall- oder Rutschbewegung zwischen Körper und Boden ist.

Es scheint klar, dass diese Regeln zu mehr Handspenaltys führen dürften. Und dass sie gleichzeitig die Diskussionen um die Entscheidungen nicht beenden werden. Wer springt schon hoch, ohne dabei seine Arme in die Luft zu heben?

Schön, dass wenigstens die Regeln für Angreifer wirklich einfacher geworden sind. Neu werden alle Tore aberkannt, die mit der Hand oder dem Arm erzielt werden. Oder bei denen die Angreifer unmittelbar vor dem Tor den Ball mit der Hand berührt haben. Ganz egal, ob Absicht im Spiel war oder nicht.

