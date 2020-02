Djuricin: «Ich habe circa zwei Sekunden überlegen müssen»

Da sitzt der neue Trainer, eingerahmt von seinen zwei Chefs Andras Gurovits und Fredy Bickel, und lässt keinen Zweifel aufkommen, wohin der Weg mit den Grasshoppers führen soll. «Unser Ziel ist es, aufzusteigen», sagt Goran Djuricin, «dem werden wir alles unterordnen.»

Es sind die Sätze, die von Uli Forte in dieser Saison nie zu hören waren, weil er sie mit einem zu grossen Anspruch an ihn und an die Mannschaft verband. Forte ist seit Samstagabend nicht mehr im Amt, darum ist es am 45-jährgen Djuricin die forsche Parole zu verkünden. Interimspräsident Andras Gurovits hört sie jedenfalls mit Wohlwollen.

Ein Vertrag bis Ende Saison

Drei Monate hat Djuricin Zeit, das Ziel zu erreichen, «egal wie» fügt er an, ob auf direktem Weg oder über die Barrage. Am Freitagabend sass er in Nyon im Stadion und holte sich erste Eindrücke ein, ohne in dem Moment schon zu wissen, ob er von Gurovits und Bickel den Zuschlag erhält. Generell ist ihm aufgefallen, dass es dem Spiel an Tiefe fehlt und der Mannschaft an Präsenz im gegnerischen Strafraum. «Ich muss die Spieler mental aufrichten», sagt er, «sie müssen wieder mutiger sein und besser gegen den Ball arbeiten.»

Mitte letzter Woche erkundigte sich Bickel bei Djuricin und diversen anderen Trainern, ob sie sich ein Engagement bei GC vorstellen könnten. Das tat er, um vorbereitet zu sein, falls es zur Trennung von Forte kommen sollte. «Ich habe lange überlegen müssen», berichtet Djuricin vom Anruf Bickels, «circa zwei Sekunden.» GC reizt ihn, weil das für ihn ein «Riesentraditionsverein» ist. Er ist jedenfalls mutiger als viele andere Trainer, die mit der Aussicht, vorerst nur einen Vertrag für drei Monate zu erhalten, schnell abwinkten.

Bickel kennt Djuricin von Rapid Wien, als er ihn im April 2017 vom Co- zum Cheftrainer beförderte. «Best friends» seien sie nicht, sagt Djuricin, «der Fredy hat mich schon mal rausgeworfen. Ich möchte dafür nochmals danke sagen.» Es ist einer dieser Sätze, die typisch sind beim ersten Auftritt Djuricins. Später wird er gefragt, welche Art Trainer er sei. Er sagt: «Ein sympathischer und netter.» Rapid war Djuricins erste Station in Österreichs höchster Liga, zuvor hatte er für den Verband Nachwuchsteams betreut und war er bei Dritt- und Viertligisten herumgetingelt. Zum Ende der Saison 2016/17 führte er Rapid noch vom 7. auf den 5. Platz und in der folgenden Saison gar auf Rang 3. Danach wurde ihm der fehlende Erfolg zum Saisonstart der Bundesliga zum Verhängnis. Im September 2018 wurde er von Bickel abgesetzt, auch auf Druck der Fans, die bei Rapid einen enormen Einfluss haben.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort