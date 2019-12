Doppelter De Bruyne und Matchwinner Vertonghen

Der FC Arsenal hat in der Premier League die fünfte Saisonniederlage kassiert. Die Londoner verloren am Sonntag daheim klar mit 0:3 gegen den englischen Meister Manchester City. Der überragende Kevin De Bruyne mit einem Doppelpack und der englische Nationalspieler Raheem Sterling machten schon in der ersten Halbzeit alles klar.

Die Londoner, die nach der Trennung von Unai Emery weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer sind und vorläufig von Interimscoach Freddie Ljungberg betreut werden, belegen in der Premier-League-Tabelle weiter den neunten Rang. Arsenal hat schon sieben Punkte Rückstand auf einen angestrebten Champions-League-Platz. Es war zudem wettbewerbsübergreifend das sechste Pflichtspiel im eigenen Stadion ohne Sieg. Granit Xhaka stand nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder im Aufgebot.

Titelverteidiger Manchester City ist Dritter. Die Mannschaft von Pep Guardiola, die in den vergangenen beiden Spielzeiten die englische Spitzenliga dominiert hatte, hat 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Liverpool und vier auf den Tabellenzweiten Leicester City.

United mit Remis gegen Everton

Eine Woche nach dem Prestige-Erfolg im Derby gegen Titelverteidiger Manchester City hat Manchester United im Kampf um die Champions-League-Plätze wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Rekordmeister musste sich am 17. Spieltag der Premier League mit einem 1:1 (0:1) gegen den FC Everton begnügen, hat nach dem sechsten Spiel am Stück ohne Niederlage die Europacupränge aber noch im Blick.

Tottenham mit Last-Minute-Sieg

Freude dagegen bei den Tottenham Hotspurs. Sie gewannen vier Tage nach dem 1:3 am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase bei Bayern München dank eines Last-Minute-Treffers von Jan Vertonghen 2:1 bei den Wolverhampton Wanderers. Für José Mourinho ist es der vierte Sieg im fünften Ligaspiel. Tottenham liegt als Fünfter somit direkt vor Manchester United.

Manchester United - Everton 1:1 (0:1). - 63'328 Zuschauer. - Tore: 36. Lindelöf (Eigentor) 0:1. 77. Greenwood 1:1.

Wolverhampton - Tottenham Hotspur 1:2 (0:1). - 31'674 Zuschauer. - Tore: 8. Lucas 0:1. 67. Traoré 1:1 91. Vertonghen 1:2.

Arsenal - Manchester City 0:3 (0:3). - 60'031 Zuschauer. - Tore: 2. De Bruyne 0:1. 15. Sterling 0:2. 40. De Bruyne 0:3. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt).

Rangliste: 1. Liverpool 17/49. 2. Leicester City 17/39. 3. Manchester City 17/35. 4. Chelsea 17/29. 5. Tottenham Hotspur 17/26. 6. Manchester United 17/25. 7. Sheffield United 17/25. 8. Wolverhampton 17/24. 9. Crystal Palace 16/22. 10. Arsenal 17/22. 11. Newcastle United 17/22. 12. Burnley 17/21. 13. Brighton & Hove Albion 16/19. 14. Bournemouth 17/19. 15. West Ham United 17/19. 16. Everton 17/18. 17. Aston Villa 17/15. 18. Southampton 17/15. 19. Norwich City 17/12. 20. Watford 17/9.

