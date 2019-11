Drei Punkte für GC und eine kleine Annäherung von Buff

Lausanne-Ouchy absolviert seine Heimspiele in Nyon, ganz nah am Genfersee, gleich bei der Uefa. Als GC zum letzten Mal da war, war die Reise ungemütlich. Vor 1400 Zuschauern gabs im September 2018 im Cup-Sechszehntelfinal ein 1:3. Die Fans, die sich in Nyon jeweils direkt am Spielfeldrand aufstellen, forderten die Trikots der Spieler. Trainer war damals Thorsten Fink. Dessen unangenehmen Gang musste Uli Forte am Samstagabend nicht gehen. Auch wenn das 1:0 nicht gerade zum Frohlocken einlud. Es entstand durch einen Distanzschuss, den Ouchy-Goalie Guedes vor die Füsse Cabrals abprallen lässt.

GC startet zwar offensiv in die Partie. Nach drei Minuten findet eine Flanke Ben Khalifas den Kopf von Morandi, der Tessiner trifft den Pfosten. Der nächste GC-Abschluss ist ein schwacher von Wittwer, 20 Minuten später. Es sind die Westschweizer, die eher ins Spiel finden, auch hier ist der Ertrag aber bescheiden. Parapar kracht in der 15. Minute mit Souare zusammen und will einen Penalty. Kurz darauf unterbricht Schiedsrichter Piccolo die Partie wegen Pyros der Gästefans. Es bleibt bei diesem einen Unterbruch in der ersten Halbzeit, in der sonst nicht viel passiert.

Fortes neues System mit Buff als Schlüsselspieler

Uli Forte hat vor diesem Spiel fleissig umgebaut, im 4-1-4-1 fehlt diesmal Nikola Gjorgjev. Er büsst dafür, dass das Spiel seines Teams und gerade die Pässe auf ihn zu berechenbar geworden sind. Jetzt wo er draussen ist, ist der erste Anspielpartner stets Oliver Buff. Der frühere FCZ-Spieler ist zwar noch nicht zu Wunderdingen fähig, zeigt bei seinem Startelf-Debüt aber einen engagierten Auftritt, diesmal praktisch frei von Pfiffen der eigenen Fans.

Mit Buff verändert sich im GC-Spiel fast alles. Gab es vorher praktisch ausschliesslich Flügelspiel, gibt es jetzt gar keins mehr. Die Partie wird von Minute zu Minute schlechter. Gute Möglichkeiten vor Cabrals Führungstor sind an einer Hand abzuzählen, die nicht mehr alle fünf Finger hat. Einzig ein Freistoss von Buff sorgt nach etwas mehr als einer Stunde für ein wenig Gefahr. Weil Cabral fünf Minuten später am richtigen Ort steht, nimmt GC drei Punkte mit nach Zürich. Und als sich das Team nach dem Spiel von der Kurve feiern lässt, springt auch Buff mit.

Stade Lausanne-Ouchy - GC 0:1 (0:0) Stade de Colovray. - 450 Zuschauer - SR Piccolo. Tore: 65. Cabral 0:1. GC: Salvi; Arigoni, Souare, Cvetkovic, Wittwer; Salatic; Pusic (78. Diani), Buff, Morandi (84. Morandi), Cabral; Ben Khalifa (88. Momoh).