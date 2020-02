Ein Dreierpack von Ben Khalifa und noch eine Attraktion im GC-Sturm

Die Grasshoppers können doch noch gewinnen. Im zweiten Match unter dem neuen Trainer Goran Djuricin gelang ihnen in Schaffhausen vor 3329 Zuschauern ein 3:0 (1:0). Dieser erste Erfolg nach total fünf sieglosen Partien kam zum richtigen Zeitpunkt. Das 1:1 von Vaduz in der Westschweiz gegen Stade Lausanne bedeutet, dass die Zürcher wieder punktgleich Zweite sind mit den Liechtensteinern. «Jetzt sind wir so weit, dass wir die Verfolgung aufnehmen können», sagte Djuricin.

Er sah den Erfolg als einen «Pflichtsieg». Und selbst das deutliche Resultat brachte ihn nicht ins Schwärmen. «Die Torausbeute war nicht gut, wir hätten fünf, sechs Goals erzielen können.» Aber er hatte immerhin einen Stürmer, der traf: Nassim Ben Khalifa. Der 28-jährige Angreifer schoss alle drei Tore. Das 1:0 kurz vor der Pause. Aus der Drehung heraus setzte er den Ball aus 17 m in Saipis linke hohe Ecke. Sechs Minuten nach der Pause drückte er nach einem Eckball von Pusic die Rückgabe von Salatic über die Linie. Und weitere 13 Minuten später machte er das 3:0. «Bei ihm ist der Knopf aufgegangen. Das ist gut so. Ein Mann seiner Qualität muss auch Tore schiessen, es war Zeit, dass er seine Klasse zeigt», so sah es Djuricin. Ben Khalifa hatte nach einer halben Stunde noch Pech gehabt, als seine erste Chance am Pfosten endete.

Der neue Turbo

Ben Khalifa stand nicht mehr alleine in der Sturmspitze, er hatte einen neuen Partner: Zé Turbo, mit bürgerlichem Namen José Correia. Der Mann aus Bissau-Guinea war am Montag aus … Schaffhausen geholt worden. Erst am Freitag hatte sich Djuricin entschieden, den Angreifer von Beginn weg einzusetzen. Und Zé Turbo leistete zweimal die Vorarbeit zu Ben Khalifas Toren.

«Er hat einen tollen Körper, er ist sehr robust. Und er geht in die Tiefe. Jetzt müssen wir schauen, dass wir auch noch Mychell Chagas fit kriegen, dann haben wir eine nächste Alternative für die Offensive», sagte Djuricin.

Ihm waren nicht nur die drei Tore wichtig, sondern, dass GC auch wieder einmal keinen Treffer zugelassen hatte. Gleich in der ersten Minute war es gefährlich, dann noch einmal nach 85 Minuten – aber sonst musste Schaffhausen gestehen, «dass wir nicht in den Match gekommen sind», wie Trainer Murat Yakin sagte.

Die Durstrecke ist beendet

Für die Grasshoppers war der Erfolg in Schaffhausen der erste seit dem 1:0 in Chiasso vom 5. Dezember (2019). Nachher hatten sie stets mindestens einen Gegentreffer erhalten. Nun schlug es wieder mal auf die andere Seite aus: Drei Tore waren ihnen zuletzt beim 3:3 gegen Vaduz am 25. Oktober 2019 gelungen.

Die Schaffhauser, die in der Hinrunde ein Remis und einen Sieg gegen GC gefeiert hatten, müssen weiter auf die Premiere warten, auf die sie so gehofft hatten: Den ersten Heimsieg über die «noblen Zürcher», als das die Grasshoppers noch immer gelten dort. Statt eine Party zu feiern, musste der FCS die erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen.