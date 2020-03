Ein FCB-Heimspiel in Frankfurt?

Zwei Worte hat Roland Heri in den letzten Tagen besonders oft verwendet: «Stand» und «jetzt». Aber anders lässt sich gar nicht mehr kommunizieren in Zeiten, in denen sich die Situation für den FC Basel aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus’ im Stundentakt ändern kann. Und so sitzt Heri am Dienstagmittag in seinem Büro und sagt: «Stand jetzt reisen wir am Mittwoch nach Frankfurt. Stand jetzt bestreiten wir dort am Donnerstag das Hinspiel der Achtelfinals. Stand jetzt werden Zuschauer zugelassen sein.»

Aber eben: Der aktuelle Stand hält in diesen Tagen immer genau so lange, bis das Telefon wieder klingelt und plötzlich alles anders ist. Darum kann der CEO des FC Basel auch zwei Tage vor der Partie keine definitiven Aussagen machen, was das Hinspiel betrifft. Und erst recht nicht, wie es rund um das Rückspiel aussieht.

Seit Montag steht fest, dass die für den 19. März angesetzte Partie nicht in Basel stattfindet. Die Kantonspolizei hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, die Austragung im St.-Jakob-Park nicht zu bewilligen. Weil selbst bei einem Geisterspiel mit tausenden Fans rund um das Stadion zu rechnen gewesen sei. Dies würde dem aktuell gültigen Versammlungsverbot des Bundesrats widersprechen. Und abgesehen davon werden Ordnungs- und Rettungskräfte derzeit an anderen Stellen dringender benötigt.

Sitzungen in Frankfurt

Wie die Lösung für das Rückspiel aussehen könnte, war gestern noch nicht klar. Allerdings zeichnet sich eine Variante ab: «Die Uefa steht einem möglichen Rückspiel in Frankfurt positiv gegenüber», sagt Heri. Denkbar, dass die Basler nächste Woche nochmal eine Reise nach Deutschland unternehmen und erneut im Frankfurter Stadion antreten. Entweder am Donnerstag. Aus organisatorischen Gründen vielleicht auch am Mittwoch, den 18. März. Heri sagt: «Im Vorfeld des Hinspiels finden entsprechende Sitzungen in Frankfurt statt.»

Logisch ist, dass die Frankfurter in diesem Fall, rein sportlich gesehen, einen Vorteil hätten. Ebenso logisch ist aber auch, dass eine «rein sportliche» Sichtweise angesichts der aktuellen Umstände längst nicht mehr möglich ist. Für den FCB geht es darum, den Wettbewerb zu erfüllen, um zumindest eine sportliche Chance auf das Erreichen der nächsten Runde zu haben. Und mit allen Begleiterscheinungen muss der Clubs sich arrangieren. Heri sagt: «Wir sind Profis und könnten mit dieser Situation umgehen.»

Aber natürlich wäre damit nur eine von unzähligen Fragen beantwortet, auf die der FCB in ständigem Austausch mit den Verbänden und Behörden derzeit eine Antwort sucht.

Zum Beispiel, was das Verbot des Rückspiels gegen Frankfurt für den möglichen Verlauf der Liga bedeutet. Schliesslich müsste man sich – sollte der Bundesrat die aktuellen Regeln wie erwartet weiterhin aufrecht erhalten – auch in der Liga mit dem Szenario beschäftigen, was wäre, wenn bei einem Geisterspiel mehr als 1000 Zuschauer vor dem Stadion stehen. Darf der FCB dann nicht mal mehr vor leeren Rängen spielen?

Am 22. März im Cup?

Diese Frage haben die Basler entsprechend bei den Behörden deponiert und warten, «Stand jetzt», auf eine Antwort. Da es sich bei der Absage des Frankfurt-Rückspiels aber um eine Einzelfallbeurteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements handelt, besteht zumindest die Hoffnung, dass die Basler in der Super League Geisterspiele austragen können. Falls es soweit kommt.

Und auch für die Begegnung im Schweizer Cup gegen den FC Lausanne-Sport kristallisieren sich zwei denkbare Daten für eine Austragung immer klarer heraus: Am 22. März oder am 2. April könnten die beiden Teams vor leeren Rängen um den Einzug in die Halbfinals spielen.

Auch hier gilt, dass in wenigen Stunden schon wieder alles anders sein kann. Aber daran haben sich nicht nur Roland Heri und der FC Basel längst gewöhnt. Sondern auch die Fans, so scheint es. Beschwerden hat der Verein aufgrund der Ungewissheiten kaum erhalten. «Wir spüren dankbar eine hohe Solidarität», sagt Heri.

Denn wie beim Verein ist auch bei den Zuschauern angekommen, dass die ständigen Verschiebungen lästig und vielleicht sogar sehr nervig sind. Aber dass es sich um ein Problem der gesamten Gesellschaft handelt. Und dass es in diesen Tagen durchaus ernstere Probleme gibt als ein verschobenes oder abgesagtes Fussballspiel.

