Ein FCB-Verwaltungsrat kritisiert, Trainer Koller schmunzelt nur

Am Freitag hat der FC Basel den Offensivspieler Noah Okafor nach Salzburg verkauft. Der Wechsel sei «ausdrücklicher Wunsch» des 19-Jährigen gewesen, schreibt der Club. Okafor war unzufrieden, weil er zuletzt kaum gespielt hatte; er und sein Umfeld drängten auf den nächsten Schritt.

Die Basler erhalten für den Schweizer Nationalspieler etwas mehr als 10 Millionen Euro. Sie hatten sich mehr erhofft. Wenn sie aber an einem Weiterverkauf beteiligt sind, wird der Wechsel dereinst vielleicht zu einem guten Geschäft. Zumal der FCB einen Spieler abgibt, über den Trainer Marcel Koller sagt: «Talent allein reicht nicht.» Zwischen diesen vier Worten ist Kritik am Arbeitseifer hörbar.

Nach Okafors Wechsel hat Koller eine Option weniger. Jüngst war das ein Problem. Gegen YB waren derart viele Spieler verletzt und gesperrt, dass die Hälfte der Feldspieler auf der Bank aus der U-21 waren. Koller konnte kaum handeln.

Trotzdem sagte Karli Odermatt einen Tag nach der Niederlage bei Telebasel: «Spätestens in der Pause hätte man wechseln müssen. Warum wir das nicht getan haben, weiss nur der Trainer.» Oder: «Vom Trainer muss jetzt etwas kommen.» Odermatt ist neben den beiden Besitzern Bernhard Burgener und David Degen Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG. Und er soll einigen Einfluss auf Präsident Burgener haben. Zu Odermatts Aussagen sagt Koller: «Grundsätzlich muss ich dann schon immer auch schmunzeln.»

Zumindest öffentlich prallt die Kritik an Koller also ab – wie alles an ihm abzuprallen scheint. Im letzten Sommer hatte Präsident Burgener mehrere Möglichkeiten ausgelassen, dem Trainer das Vertrauen auszusprechen. Koller war faktisch entlassen. Doch statt seiner verliess dann Sportchef Streller den Verein und Koller bereitete die neue Saison vor. Als wäre nie etwas gewesen.

Der 59-Jährige unterlässt es, viel über diese Zeit zu reden. Mit seiner grossen Erfahrung weiss er, dass er nur verlieren kann, wenn er andere öffentlich kritisiert. Koller hält Unruhen von sich fern, er arbeitet einfach weiter. Und er tut das auch jetzt, da der Verein seine Zukunft offen lässt. Koller sagt: «Für mich passt das.» Dabei hat der FCB nach eineinhalb Jahren der Zusammenarbeit genügend Eindrücke und Informationen über seinen Trainer, um die Zukunft zu regeln. Stattdessen wartet er die nächsten Spiele ab.

Koller hat einen Vertrag bis Ende der Saison. Er soll sich verlängern, wenn Basel Meister wird. Verpasst der FCB hingegen den Titel, könnte er sich einen neuen Trainer suchen. Denn Koller ist zwar recht erfolgreich, aber er setzt weniger auf junge Spieler, als vom Club erhofft. Auch deshalb hat der FCB seinen früheren Nachwuchsspieler Noah Okafor nach Salzburg ziehen lassen.

