Ein Spion und der Captain sollen den Erzrivalen Real besiegen

Ein Trainer des stolzen Barcelona als Spion im Bernabéu, der Heimstätte des Erzrivalen? Derlei hatte man, wenn überhaupt, seit Jahren nicht mehr gesehen. Am Mittwochabend aber weilte Quique Setién, seit Mitte Januar Trainer des FC Barcelona, im Estadio Santiago Bernabéu. Er war Kundschafter in eigener Sache. Der 61-Jährige beobachtete den nächsten Gegner seiner Mannschaft, Real Madrid.

Die Königlichen spielten im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City und verloren 1:2. Doch Setién wollte sich nicht nur auf die eigenen Erkenntnisse verlassen. Denn nach der Partie holte er sich noch Tipps in einem Fünfsternhotel in Madrid ab, beim bestmöglichen Experten für Siege im Bernabéu: ManCity-Trainer Pep Guardiola, der in neun Partien bei Real sechs Siege holte (mit Barcelona, Bayern und ManCity). Und Guardiola gab bereitwillig Auskunft, es war nicht einmal nötig, die Zunge durch einen vorzüglichen Rotwein zu lösen. Denn Barcelona ist, wie Guardiola in Madrid sagte, «der Club meines Herzens».

????| Setien insists that he has been influenced by the Guardiola’s work at Man City.



“We get along. He has always been very cordial to me. I like to chat with the technicians with whom I identify by their way of watching football or feeling it. Pep has always been a reference.” pic.twitter.com/JMCis3Jtb9