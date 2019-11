Eine Eishockeynation löst das EM-Ticket

Das finnische Nationalteam setzte sich in Helsinki durch einen Treffer von Jasse Tuominen und einen Doppelpack von Teemu Pukki 3:0 gegen Liechtenstein durch. Durch den Sieg vor 9804 Zuschauern ist den Finnen der zweite Platz in der EM-Qualifikationsgruppe J und damit die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 nicht mehr zu nehmen.

Noch nie zuvor hatten sich die finnischen Fussballer – im Gegensatz zu den Fussballerinnen des Landes – bislang für die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft qualifiziert. In Helsinki und anderen Teilen des Landes wurden grosse Feiern erwartet.

Norwegen wahrt in der Gruppe F dank einem 4:0 gegen die Färöer eine kleine Chance. Spanien steht bereits als Gruppensieger fest, Norwegen muss auf ein Unentschieden zwischen Rumänien und Schweden hoffen.

Finnland - Liechtenstein 3:0 (1:0)

Tore: 21. Tuominen 1:0. 63. Pukki (Foulpenalty) 2:0. 75. Pukki 3:0. Liechtenstein: Benjamin Büchel; Brändle, Malin, Rechsteiner, Göppel; Martin Büchel; Meier (91. Aron Sele), Nicolas Hasler, Polverino (73. Gubser), Salanovic; Yanik Frick (84. Kardesoglu).

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Marcel Büchel (Trainingsrückstand), Hofer, Wieser, Kaufmann, Erne, Kühne und Quintans (alle verletzt),

Armenien - Griechenland 0:1 (0:1)

Tor: 34. Limnios 0:1.

Norwegen - Färöer 4:0 (2:0)

Tore: 4. Reginiussen 1:0. 8. Fossum 2:0. 62. Sörloth 3:0. 65. Sörloth 4:0. (dpa/rom)