Einer von ihnen wird Weltfussballer

Seit Mittwochnachmittag ist bekannt, wer noch eine Chance hat, am 23. September in Mailand zum Weltfussballer gekürt zu werden. Die Liste umfasst folgende Spieler:

???? Ready? ???? #TheBest Men's Player nominees: ???????? @Cristiano ???????? @DeJongFrenkie21 ???????? Matthijs de Ligt ???????? @hazardeden10 ???????????????????????????? @HKane ???????? Sadio Mane ???????? @KMbappe ???????? Lionel Messi ???????? @MoSalah ???????? @VirgilvDijk Voting NOW OPEN ???? https://t.co/nw6p9KIcc6

Bei den Frauen sind diese Spielerinnen nominiert.

Bei den Trainern der Männer wird einer dieser zehn das Rennen machen:

???? Meet the coaching candidates! ???? #TheBest Men's Coach nominees: ???????? Djamel Belmadi ???????? Didier Deschamps ???????? Marcelo Gallardo ???????? Ricardo Gareca ???????? @PepTeam ???????? Jurgen Klopp ???????? Mauricio Pochettino ???????? Fernando Santos ???????? Erik ten Hag ???????? Tite Voting OPEN ???? https://t.co/NRJ9Nz40FC

Bei den im Frauenfussball tätigen Trainern oder Trainerinnen dürfen folgende Namen noch hoffen:

???? Our first announcement today! ????#TheBest Women's Coach nominees:



????????@milebertolini

???????? Jill Ellis

???????? Peter Gerhardsson

???????? Futoshi Ikeda

????????@is_tona

????????@MontemurroJoe

???????????????????????????? Phil Neville

????????@ReynaldPedros

???????????????????????????? @prileyfury4life

????????@wiegman_s



Voting NOW OPEN ????https://t.co/MPUnRRrU4Q