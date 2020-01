Elf Antworten zum Titelrennen in der Super League

Wie geht es mit dem Trainer weiter?

YB: Als Gerardo Seoane vor eineinhalb Jahren in Bern vorgestellt wurde, wirkte er neben Sportchef Christoph Spycher wie ein Lehrling. Nach ganz vielen Siegen, einem Titel und Interessenbekundungen aus der Bundesliga ist der Trainer selbstbewusster und lockerer geworden. Das führt zur Frage, wie lange der 41-Jährige, dessen Vertrag bis 2021 datiert ist, bei YB bleibt. Er sagt, er fühle sich wertgeschätzt und genau am richtigen Ort. Klar ist aber auch, dass es ihm nicht an Ehrgeiz mangelt, den Schritt ins Ausland anzustreben. Sollte er mit YB den Titel verteidigen, dürfte der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen sein.

Die beiden Trainer: Gerado Seoane (l.) und Marcel Koller. (Bild: Daniela Frutiger/freshfocus)

FCB: Marcel Koller hätte den Titel als leidensfähigster Trainer der Liga verdient. Erst das Sommertheater, als er schon entlassen schien. Nun die Weigerung der FCB-Führung, im Winter über die Verlängerung des bis Sommer laufenden Kontrakts zu reden. Dabei liegen alle Fakten auf dem Tisch: Koller ist erstens Garant für ein stabiles, schwer zu schlagendes Team. Er ist zweitens kein Talent-Entwickler, weil er nicht auf Jugend setzt, wenn er erfahrenere Alternativen hat. Der FCB hätte also alle Grundlagen, um die Trainerfrage zu beantworten. Und doch wartet er scheinbar lieber die Spiele gegen YB, St. Gallen und Nikosia ab, ehe er sich entscheidet.

Wer darf nicht ausfallen?

YB: Acht Spieler fielen bei YB in der Vorrunde zeitweise aus. Keine Absenz schmerzte wie jene Fabian Lustenbergers. Er fehlte bei den zwei Niederlagen in der Super League. Und als er beim Heimspiel gegen Porto verletzt rausmusste, verspielte YB ein 1:0 und verlor 1:2. Es war der Anfang vom Ende in der Europa League. Der 31-Jährige war als Abwehrchef eingeplant; als er ins Mittelfeld rücken musste, taten sich hinten Lücken auf. Solange Camara und Lauper fehlen, könnte ein Ausfall des Routiniers böse Folgen für YB haben.

Nur sehr schwer zu ersetzen: Fabian Lustenberger, YBs Abwehrchef. (Bild: Claudio Thoma/freshfocus)

FCB: Statistiken können lügen. Bei ihm tun sie es nicht. Jonas Omlin ist der beste Goalie der Liga. Das beweisen die Zahlen: Er wehrt 79 Prozent der Bälle ab, die auf sein Tor fliegen. Omlin gewinnt dem FCB Punkte, er verhindert, dass Spiele zugunsten des Gegners kippen. Wie beim letzten Spitzenkampf, als er den allein auf ihn losstürmenden Nsame stoppte – und den Weg zum 3:0-Sieg ebnete. Der Zweite, der sich lieber nicht verletzen sollte, ist Innenverteidiger Omar Alderete, der Nebenmann Eray Cömert besser macht.

Wer könnte zum überraschenden Helden im Meisterrennen werden?

YB: Die Beschreibung Held will nicht zu einem passen, dessen Aufgabe es ist, dem Gegner den Ball abzujagen und ihn weiterzuleiten. Doch genau dieser könnte Christopher Martins werden, nach einer Vorrunde, in der er lange ausfiel und es im YB-Spiel zuweilen an Balance fehlte. Der 22-Jährige, aus Lyon gekommen, soll das physische Element ins Mittelfeld bringen, das seit Sanogos Abgang vermisst wird. Auf den Luxemburger angesprochen, beginnt der nüchterne Seoane zu schwärmen. Dessen Potenzial sei unbegrenzt, sagt der Trainer. Und denkt an die Nationalspieler Zakaria und Sow, die YB teuer in die Bundesliga verkaufte.

FCB: Der FCB hat zwei 19-jährige Mittelfeldspieler, die als «nächstes grosses Ding» gelten. Da ist der Baselbieter Yannick Marchand, von dem Nachwuchstrainer seit Jahren schwärmen. Und da ist Ramires, dem in der Heimat Brasilien Grosses nachgesagt wird. Er wäre einer, der dem Basler Spiel Rhythmuswechsel schenken könnte, kommt aber aus einer Verletzung. Ob es einen unerwarteten Helden geben kann, hängt aber auch davon ab, wie mutig Trainer Koller aufstellen mag. Marchand wäre gemäss Position logischer Ersatz für Taulant Xhaka, der gegen YB gesperrt fehlt. Aber es sieht so aus, als ob Koller lieber einen erfahreneren Spieler einsetzt.

FCB-Youngster: Yannick Marchand (l.) und Ramires. (Bild: Andy Mueller/freshfocus)

Welche möglichen Unruheherde gibt es?

YB: Guillaume Hoarau (35) und Miralem Sulejmani (31) sind für YB Spieler vom grössten Format. Und in Form können sie immer noch die wichtigsten Offensivkräfte sein. Beide kommen verletzungsbedingt aus einer Vorrunde, in der sie entweder fast gar nicht (Sulejmani) oder enttäuschend (Hoarau) gespielt haben. Ihre Verträge laufen Ende Saison aus. Beide wären nicht abgeneigt, in Bern bleiben zu können. Doch hat es für die Topverdiener in ihrem Alter und mit ihrer Verletzungsgeschichte überhaupt noch Platz bei YB? Sportchef Spycher will die ersten Partien abwarten, bevor er die Gespräche intensiviert.

Auslaufende Veträge: Guillaume Hoarau (r.) und Miralem Sulejmani sind einem Verbleib in Bern nicht abgeneigt. Und der Club? (Bild: Claudio de Capitani/freshfocus)

FCB: Alle möglichen. Da ist die ungeklärte Trainerfrage. Da ist ein Verwaltungsrat, aus dem alle alten Helden zurückgetreten sind, die einst für das Projekt standen, mit dem Clubbesitzer Bernhard Burgener antrat. Da ist Burgener selber, der immer für Überraschungen gut ist. Es gibt den neuen Mitbesitzer David Degen, der sich bislang atypisch ruhig verhalten hat. Einen Sportchef, der gegen die Einsetzung des neuen Nachwuchs-Chefs war. Und Führungsspieler, die sich über die Qualität des Kaders beklagen. Eigentlich ist es wie immer in Basel: Stimmen die Resultate, bleibt es ruhig. Sonst knallt es mit Garantie irgendwann irgendwo.

Wer wird Meister?

YB: YB konnte in der Vorrunde nie mit der besten Elf spielen und ist dennoch Erster. Das alleine genügt eigentlich schon, um die Frage nach dem Meister zu beantworten. Für Trainer Gerardo Seoane wird die Challenge sein, die vielen Rückkehrer einzubauen und die Ansprüche im breiten Kader zu moderieren. Zumal es nach dem Aus in der Europa League kaum noch englische Wochen zu bestreiten gilt. Gelingt dies – und davon ist auszugehen, weil das Gefüge intakt ist –, gibt es keinen Grund, warum YB den Titel nicht verteidigen sollte.

Auch im Sommer 2020 wird in Bern die Meisterschaft gefeiert. Das denken zumindest wir. (Bild: Claudio de Capitani/freshfocus)

FCB: Bescheidenheit ist eine Basler Zier der Burgener-Ära. Vor der Saison wurde erstmals seit zwei Jahrzehnten nicht der Meistertitel als Ziel ausgerufen. Der von der Vorsaison gedemütigte FCB wollte bloss das Titelrennen möglichst lange offenhalten. Weiter mag er auch jetzt nicht gehen. Trainer Koller sagt: «YB ist noch immer Favorit. Aber wir wollen ein Wörtchen mitreden.» Läuft alles für Basel, kann es zum Titel reichen. Aber der Blick auf die Qualität des Kaders zeigt, dass dazu eine gehörige Portion Glück nötig wäre. Basel wird Zweiter.

Warum sind YB und Basel dem Rest der Liga überlegen?

Die in eben erst von der Uefa veröffentlichten Lohnsummen verdeutlichen, was YB und Basel vom Rest der Liga abhebt. Die Uefa teilt die Clubs nach ihren Lohnsummen in kleine Gruppen ein und veröffentlicht den Durchschnitt. Es sind jeweils alle Mitarbeiter einberechnet. Die zwei bestzahlenden Schweizer Vereine (Basel und YB) kommen auf einen Lohnschnitt von 45 Millionen Franken. Sie zahlen laut Uefa 5,8-mal jene Lohnsumme aus, die sich die Vereine von Rang fünf bis zehn der Lohnrangliste leisten.

Europas Spitzenreiter der Ungleichheit ist Spanien, wo die Top-Clubs 11,8-mal mehr ausgeben als die ärmsten Vereine. Fast schon egalitär ist dagegen Schweden mit einem Verhältnis von bloss 3,5.

