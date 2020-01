Das denkt Tami zu Petkovic und zur Nationalhymne

Über eine halbe Stunde redet Pierluigi Tami schon an diesem Donnerstag. Es geht um Strukturen, Pläne, Visionen. Und plötzlich wird der Direktor des Schweizer Fussball-Nationalteams fast ein wenig emotional.

Auf einem Video neben ihm sind Schweizer Nationalspieler von vor zwanzig Jahren zu sehen. Es wird der Schweizer Psalm gespielt. Und die Spieler? Sie bewegen kaum die Lippen – nicht einmal Alex Frei, der sich selber immer wieder als Patrioten bezeichnet hat. Tami sagt zu den Bildern aus der Vergangenheit und zu der in der Gegenwart immer wieder aufflammenden Diskussion um angeblich echte und weniger echte Nationalspieler: «Die Nationalhymne ist kein echtes Problem. Sie war es vor zwanzig Jahren nicht – und sie ist es auch heute nicht.»

Dann setzt der Tessiner zu einem Plädoyer an. «Wir leben in einer diversen Gesellschaft», sagt Tami, «in einer Gesellschaft mit verschiedenen Hautfarben, Religionen, sexuellen Orientierungen, mit unterschiedlichen politischen Ansichten und Religionen. Und wir als Nationalmannschaft repräsentieren sie alle. Ohne jemanden auszugrenzen.»

«Identifikation funktioniert nicht über eine Hymne»

Es ist der kraftvollste Moment seines Auftritts. Einer, in dem sich Tami einerseits schützend vor jene Schweizer Nationalspieler stellt, die sich immer wieder dafür verteidigen müssen, dass ihre Eltern nicht in diesem Land geboren worden sind. Und einer, in dem er sich zugleich für eine weltoffene Schweiz stark macht. Für ein Land, in dem niemand diskriminiert wird. Und für ein Land, in dem kein Fussballer wegen seinen Eltern dem Generalverdacht ausgesetzt ist, er spiele nicht ganzem Herzen für das Nationalteam.

«Identifikation funktioniert nicht über eine Hymne», sagt Tami, «sie funktioniert darüber, wie ich mich verhalte. Und wenn ich unsere Spieler auf dem Feld sehe, dann zeigen sie dort klar, dass sie sich mit dieser Nationalmannschaft identifizieren.» Ansonsten geht es in Tamis Pressekonferenz vor allem um Pläne für die Zukunft. Tami sagt über …

… den kommenden Nationaltrainer: «Ich rede derzeit nur mit Vladimir Petkovic. Der Lohn ist in den Gesprächen sicher ein wichtiges Thema – aber nicht das einzige. Ende Februar will ich sagen können, mit welchem Trainerteam wir nach der Europameisterschaft 2020 arbeiten werden.»

… die Testspiele Ende März in Katar, die wegen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran gefährdet sein könnten: «Wir haben Kontakt mit dem Departement des Äusseren, mit der Uefa und der Fifa. Wenn wir von diesen Stellen grünes Licht bekommen, werden wir die Spiele in Katar bestreiten. Wichtig ist, dass wir die beiden Spiele gegen Kroatien und Belgien auf jeden Fall durchführen werden.»

… das Verhältnis zu den Fans: «Wir wollen näher an die Fans und mehr öffentliche Trainings abhalten. Ausserdem bauen wir unsere Präsenz auf den sozialen Medien aus und produzieren eigene Videos, um einen Blick hinter die Kulissen des Nationalteams geben zu können. An Auswärtsspiele wird das Team künftig aber nicht mehr im selben Flugzeug wie Fans und Journalisten reisen. Nicht, um uns zu distanzieren. Sondern, um unsere Reisen besser organisieren zu können.»

… langfristige Ziele: «Wir müssen an der Qualität unserer Rasenplätze arbeiten. In Genf haben wir auf einem sehr schlechten Platz die Qualifikation zur EM riskiert. Es wäre sehr schön, wenn wir ein eigenes Zentrum für alle Nationalteams hätten. Selbst kleine Nationen wie Luxemburg haben so etwas aufgebaut. Ausserdem sollten wir Spieler besser würdigen, die aus dem Nationalteam zurückgetreten sind. Wir müssen unsere Geschichte besser nutzen, um Identifikation zu schaffen. Und wir müssen schauen, dass unsere Nachwuchs-Nationalteams wieder an Endrunden kommen. Das sind wichtige Schaufenster, damit unsere Spieler den Sprung ins Ausland schaffen.»

