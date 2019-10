Rassismus-Eklat überschattet Englands Kantersieg

England, Leader der Gruppe A, reagierte mit einem souveränen 6:0-Sieg in Bulgarien auf die überraschende Niederlage in Tschechien. Weil auch Kosovo gewann (2:0 gegen Montenegro), haben die Three Lions das EM-Ticket noch nicht in der Tasche. Die Kosovo-Auswahl hat derweil als Dritter hinter Tschechien noch gute Chancen, sich erstmals für die EM zu qualifizieren.

England fans chanting: "Who put the ball in the racists net? Raheem fucking Sterling!"



Brilliant! ???????? pic.twitter.com/6JiZ4t0mEk — Footy Humour (@FootyHumour) October 14, 2019

Marcus Rashford und zweimal Ross Barkley schossen England früh zur komfortablen Führung. Noch in der ersten Halbzeit kam es zu unschönen Szenen in Sofia. Nach rassistischen Vorfällen gegen Raheem Sterling wurde das Spiel zweimal unterbrochen. Der Schiedsrichter warnte über den Stadionsprecher vor dem Abbruch der Partie. Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen.

Der bulgarische Captain Ivelin Popov beruhigte die Fans – offenbar mit Erfolg, die Partie wurde fortgesetzt. Sterling antwortete mit dem 4:0 noch vor der Pause und dem 5:0 (69. Minute) auf seine Weise. Harry Kane machte das halbe Dutzend perfekt.

The Tyrone Mings incident which led to the England game being halted due to racist chants and Nazi salutes from the Bulgarian fans pic.twitter.com/7SKABw8Ub7 — Michael (@AriboAribo79) October 14, 2019

Kein Sieger im Spitzenkampf

Wesentlich mehr Mühe hatte Frankreich im Gipfeltreffen der Gruppe H gegen die Türkei. Spielerische Glanzpunkte waren Mangelware, die Franzosen drückten zwar auf die Führung, die punktgleichen Türken hielten dagegen. Nach einer knappen Stunde hatte Burak gar den Führungstreffer für die Gäste auf dem Fuss, zielte jedoch zu hoch.

Der eingewechselte Olivier Giroud brachte den Weltmeister in der 76. Minute mit einem Kopfballtreffer auf die Siegerstrasse. Doch Kaan Ayhan erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich. Beim 1:1 blieb es. Beide Teams sind weiterhin auf gutem Weg.

Schwacher Trost für Ronaldo

Die Ukraine sicherte sich das EM-Ticket mit einem 2:1 gegen Portugal. Roman Yaremchuk und Andrey Yarmolenko hiessen die Torschützen zur 2:0-Pausenführung. Cristiano Ronaldo brachte die Gäste mit einem verwandelten Elfmeter nochmals heran. Es war sein 700. Karrieretor – es dürfte ein schwacher Trost gewesen sein. Portugal droht Gefahr von hinten, denn Serbien liegt nach dem 2:1-Sieg in Litauen nur noch einen Punkt hinter dem Europameister.

Vor der Ukraine hatten sich bereits Polen, Belgien, Russland und Italien für die EM qualifiziert.

EM-Qualifikation. Gruppe A:

Bulgarien - England 0:6 (0:4) Sofia. – SR Bebek (CRO) Tore: 7. Rashford 0:1. 20. Barkley 0:2. 32. Barkley 0:3. 45. Sterling 0:4. 69. Sterling 0:5. 85. Kane 0:6. England: Pickford; Trippier, Mings, Maguire, Chilwell; Henderson, Barkley (72. Mount), Winks; Rashford (76. Wilson), Kane, Sterling (73. Sancho).

Kosovo - Montenegro 2:0 (2:0) Pristina. – SR Soares Dias (POR) Tore: 10. Rrahmani 1:0. 35. Muriqi 2:0 Bemerkung: Kosovo mit Kololli (Zürich) ohne Voca (Luzern/Ersatz).

Rangliste: 1. England 6/15 (26:6). 2. Tschechien 6/12 (11:9). 3. Kosovo 6/11 (12:10). 4. Montenegro 7/3 (3:15). 5. Bulgarien 7/3 (5:17).

Gruppe B:

Ukraine - Portugal 2:1 (2:0) Kiew. – SR Taylor (ENG) Tore: 6. Jaremtschuk 1:0. 27. Jarmolenko 2:0. 72. Ronaldo (Foulpenalty) 2:1. Portugal: Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Moutinho (56. Fernandes), João Mario (68. Bruma), Danilo; Ronaldo, Bernardo Silva, Guedes (46. João Felix). Bemerkung: 72. Gelb-Rote Karte gegen Stepanenko (Ukraine).

Litauen - Serbien 1:2 (0:0) Vilnius. – SR Raczkowski (POL) Tore: 49. Mitrovic 0:1. 53. Mitrovic 0:2. 79. Kazlauskas 1:2.

Rangliste: 1. Ukraine* 7/19 (15:2) 2. Portugal 6/11 (14:6) 3. Serbien 6/10 (12:13) 4. Luxemburg 6/4 (5:11) 5. Litauen 7/1 (5:19)

Gruppe H:

Frankreich - Türkei 1:1 (0:0) Paris. – SR Brych (GER) Tore: 76. Giroud 1:0. 82. Ayhan 1:1. Frankreich: Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez; Tolisso, Sissoko; Coman (87. Ikoné), Griezmann, Matuidi (77. Lemar); Ben Yedder (72. Giroud). Bemerkungen: Frankreich u.a. ohne Mbappé, Lloris, Pogba und Martial (alle verletzt).

Island - Andorra 2:0 (1:0) Reykjavik. – SR Bognar (HUN) Tore: 38. Arnor Sigurdsson 1:0. 65. Sigthorsson 2:0. Bemerkung: 73. Gylfi Sigurdsson (Island) verschiesst Penalty.

Moldawien - Albanien 0:4 (0:3) Chisinau. – SR Attwell (ENG) Tore: 22. Cikalleshi 0:1. 34. Bare 0:2. 40. Trashi 0:3. 90. Manaj 0:4. Bemerkung: Albanien ohne Lenjani (Sion/Ersatz) und Seferi (Neuchâtel Xamax/Ersatz).

Rangliste: 1. Türkei 8/19 (16:3) 2. Frankreich 8/19 (21:5) 3. Island 8/15 (12:10) 4. Albanien 8/12 (14:10) 5. Andorra 8/3 (1:16) 6. Moldawien 8/3 (2:22) (rom/dpa)