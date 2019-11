Erste EM-Teilnahme – Finnen im Freudenrausch

Eigentlich ist Finnland eine Eishockeynation. Nun aber steht das Land Kopf – wegen der Fussballer. Die Finnen haben den ersten Einzug ihres Nationalteams in eine EM-Endrunde überschwänglich gefeiert. Überall im Land wurden in der Nacht zum Samstag finnische Flaggen geschwenkt und Freudentränen vergossen. Hunderte Fussballanhänger feierten den 3:0-Sieg über Liechtenstein in Helsinki.

Finnland hat über 80 Jahre lang vergeblich versucht, sich für eine Welt- oder Europameisterschaft der Männer zu qualifizieren. 32 Mal in Serie scheiterten die Finnen – bis zum Freitagabend. Schon im Stadion kannte der Jubel keine Grenzen: Unzählige Fans stürmten nach dem Schlusspfiff den Platz, in Stadionnähe wurden kurz darauf Feuerwerksraketen gezündet.

«Wir haben davon geträumt, seit wir 1938 erstmals an der WM-Qualifikation teilgenommen haben. Der Traum von Generationen ist wahr geworden», jubelte die Mannschaft. «Nächsten Sommer wird ganz Finnland Party machen wie niemals zuvor.»

