Ex-Uefa-Chef Platini verhaftet

Der ehemalige Uefa-Chef Michel Platini wurde festgenommen. Grund dafür ist die Vergabe der WM 2022 nach Katar. Platini wurde am Dienstagmorgen im französischen Nanterre in Gewahrsam der Anti-Korruptions-Behörde genommen, hiess es aus Ermittlerkreisen in Paris.

Die Schweizer Behörden seien nicht involviert, so die Schweizer Bundesanwaltschaft gegenüber «Blick»: «Die Bundesanwaltschaft hat von den Medienberichten betreffend eine allfällige Verhaftung von Michel Platini in Frankreich Kenntnis genommen. Eine allfällig erfolgte Verhaftung steht in keinem Zusammenhang mit den von der Bundesanwaltschaft geführten Strafverfahren.»

Im Dezember 2010 war Katar als Austragungsort für die Endrunde 2022 festgelegt worden. Diese Wahl galt bereits damals als kontrovers. Bald wurden Vorwürfe der Korruption innerhalb der Fifa laut. Katar habe sich die Weltmeisterschaft erkauft und Platini habe 1,7 Millionen Franken kassiert, hiess es.

Platini war zwischen 2007 und 2015 Präsident der Europäischen Fussball-Union. Er wurde auch als Nachfolger von Sepp Blatter als Fifa-Präsident gehandelt. 2015 wurde er jedoch von der Ethikkommission suspendiert. Im Jahr 2016 ist er dann von selbst zurückgetreten.

