FCZ-Spieler sollen auf Lohn verzichten

Shutdown. Überall. Das Wort rauscht durch die Welt, die Schweiz macht zu. Auch der FC Zürich fährt den Betrieb herunter. Noch eine Handvoll Leute arbeitet im Club, der Rest weilt Zuhause – und wartet. Sportchef Thomas Bickel spricht über die schwierige Zeit.

Die SpielerSie müssen in der Schweiz bleiben

In diesen Tagen hatte Bickel vor allem eine Aufgabe. Er musste seinen Spielern den Beruf ausreden. «Fussballer wollen Fussball spielen», sagt er, doch die Spieler hätten schnell begriffen, dass man sich in besonderen Zeiten befinde. Das Gruppentraining wurde aufgehoben (die städtischen Anlagen sind seit Freitag geschlossen), die Mannschaft trifft sich nicht mehr, die Spieler bleiben zu Hause. «Wir müssen ein Vorbild sein», sagt Bickel. Der Club kommuniziert mit seinen Spielern vor allem via Whatsapp, auf Deutsch, Englisch und Französisch. Im Chat werden die Weisungen des Bundesrates durchgegeben und wird über die neuesten Entwicklungen orientiert.

Der FCZ hat seinen Spielern für die kommenden Wochen einen Auftrag gegeben: fit zu bleiben. Und vor lauter Langeweile nicht «im Kopf krank werden», so nennt das Bickel. Er rät ihnen zu einer klaren Tagesstruktur. Ausländische Spieler haben gefragt, ob sie in die Heimat zu ihren Familien reisen dürfen. Bickel dachte erst: «Warum nicht?» Er merkte aber bald, dass das Probleme schaffen könnte. Der Club geht davon aus, dass die Meisterschaft zu Ende gespielt wird. Das Risiko, dass unversehens Spieler nicht mehr in die Schweiz einreisen könnten, wollte der FCZ nicht eingehen. «Auslandreisen sind strikt verboten», sagt Bickel. Stadtrivale GC handhabt das anders und erlaubt seinen Spielern die Heimkehr.

Die sportliche SituationDie Krise in der Krise

Der FCZ war in einer sportlichen Krise, als diese von der Coronakrise verdrängt wurde. So verschafft die Zwangspause vor allem einer Person Zeit: Trainer Ludovic Magnin. Die letzten Spiele scheinen zwar schon eine Ewigkeit her, trotzdem sind die enttäuschenden Leistungen noch sehr präsent. Auch bei Bickel, der sich gegen das Wort Krise wehrt: «Wir sind immer noch auf dem fünften Platz.» Die Pause sei nun dafür da, die sportliche Situation zu analysieren und Massnahmen zu ergreifen, damit es wieder besser laufe.

Der SportchefArbeiten in der Risikogruppe

Löschen, Löschen, Löschen. Bickel hat in den vergangenen Tagen auf seinem Handy vor allem Termine gelöscht. Er trifft die Berater nicht mehr persönlich, sondern kommuniziert nur noch über Telefonkonferenzen. Corona erschwert seine Arbeit. Bickel nickt. Er ist kein Ökonom, und doch weiss er: «Es ist viel Kapital auf dem Platz.» Kapital in Form von Spielern, das brachliegt. Ziel eines Clubs wie dem FCZ ist es nach wie vor, Spieler auszubilden und zu verkaufen. Schwierig momentan.

Etwas Entspannung gibt es beim Thema Vertragsverlängerungen. Die vergangenen Wochen waren geprägt von Unsicherheit und der Frage: Was geschieht, wenn die Saison länger dauert als bis zum 30. Juni? Dann enden die Spielerverträge, eine Saison über dieses Datum hinaus hätte bei Clubs für Schwierigkeiten gesorgt. Die Uefa hat nun am Dienstag betont, dass die Saison am 30. Juni enden sollte. Beim FCZ laufen die Verträge von Andris Vanins, Pa Modou, Michael Kempter, und Yann Kasai aus. Noch ist nichts beschlossen. Aber: «Es wird im Sommer Veränderungen geben.»

Darum finden auch in diesen Tagen Kaderplanungssitzungen statt. Bickel sitzt darin mit Personen aus der Corona-Risikogruppe: Ancillo und Heliane Canepa, beide über 65. Hat man besondere Massnahmen getroffen? «Nein, wir sind aber sehr diszipliniert und nehmen die Sache ernst.»

Die wirtschaftliche SeiteEs geht ums Prinzip

Für den FCZ gibt es in diesen Tagen kaum Arbeit, darum hat er bereits beim Bund Kurzarbeit beantragt. Das betrifft vorerst bloss jene Angestellten mit unbefristeten Verträgen, also nicht die Spieler, sondern den Staff um die Mannschaften herum. Die Mehrheit der 200 FCZ-Mitarbeiter. «Wir erwarten, dass auf diesem Weg rasch Unterstützung kommt», sagt Bickel.

Ungewiss ist, was mit den Löhnen der Spieler geschieht. Sie haben befristete Verträge, was Stand heute Anträge auf Kurzarbeit verunmöglicht. «Ein heikles Thema», sagt Bickel. Die Schweizer Clubs wollen, dass sie auch hier Kurzarbeit anmelden können. Der Bund soll den Fussballern den Lohn zahlen. «Es geht hier nicht um einzelne Spieler, es geht ums Prinzip», sagt Bickel. Der Bund soll möglichst vielen in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Betrieben helfen – und darum auch Fussballclubs.

Dies versteht Bickel unter der geforderten Solidarität. An diese hat auch Präsident Canepa appelliert. Er schrieb den Spielern, dass auch sie etwas beitragen müssten und darum finanzielle Eingeständnisse machen sollen. Wie reagierten die Spieler und deren Berater? «Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen», sagt Bickel, er habe aber bisher vor allem Verständnis gespürt.

Die SaisonWird sie beendet?

Die EM ist abgesagt, ein wichtiger Entscheid für Bickel. «Er gibt uns Zeit, die Meisterschaft fertig zu spielen. Das wollen wir. Irgendwie», sagt Bickel. Am liebsten mit allen verbliebenen 13 Runden. Bickel könnte sich aber auch Playoffs vorstellen, oder eine Endphase in verkürzter Form. Diese Entscheidung aber werde auf einer Stufe über ihm gefällt. Beim Verband und der Liga.

Doch wie realistisch ist es, dass man bis Ende Juni überhaupt noch einmal Fussball spielt. «Vor drei Wochen dachten wir auch nicht, dass der Shutdown so schnell kommt», sagt Bickel. Ebenso schnell könne es gehen, dass eine Entspannung einsetze. Doch dafür brauche es alle in der Gesellschaft. «Wir müssen nun gemeinsam diese Selbstdisziplin haben und alle Weisungen befolgen. Bei Menschen ab 18 Jahren sollte man das erwarten dürfen», findet Bickel und sagt: «Wir müssen um jeden Preis den Kollaps vermeiden.»

Er selbst rechnet damit, dass er wegen des Shutdowns in den kommenden Wochen mehr Zeit findet für sich. Er will sich mit dem Universum befassen. Wie ist es entstanden? Gibt es eines oder mehrere, ein sogenanntes Multiversum? Die Fragen haben ihn kürzlich gepackt und nicht mehr losgelassen. Fast schon beiläufig hat Bickel seine Grenzen kennen gelernt – die Werke von Newton und Einstein sind doch sehr anspruchsvoll.

