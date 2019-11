Finanzspritze aus dem Ausland für den FC Thun

Drei Millionen Schweizer Franken. So viel bekommt der FC Thun. Das gab der Verein am Dienstagnachmittag an einer Pressekonferenz bekannt. Das Geld kommt aus dem Ausland, es ist die Pacific Media Group, die die Berner Oberländer unterstützt. Das Unternehmen erhält dafür fünf Prozent des Thuner Aktienkapitals. Die Gruppe ist schon beim FC Barnsley aus Englands zweithöchster Liga und bei OGC Nice aus Frankreich engagiert. Präsident Markus Lüthi betonte an der Pressekonferenz, dass dem Unternehmen maximal 20 Prozent gehören würden und der Verein nicht verkauft werde. (dwu)