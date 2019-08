Flirten mit Fabian Lustenberger – die neue Podcast-Folge

Möglich, dass die «Dritte Halbzeit» den Lauf des Schweizer Fussballs verändert. In Folge vier sagt Thomas Schifferle jedenfalls: «Ich muss mal meinen Bruder anrufen, der ist immerhin Vizepräsident beim Fussballverband.» Es geht dabei gerade um die Frage, warum im Schweizerischen Fussballverband keine einzige Frau in einer wichtigen Position sitzt. Wir werden später nochmals durchzählen.

Auch sonst muss der Verband einiges einstecken. Wenn es etwa um Sinn und Unsinn des Schweizer Cups geht. Und schliesslich freut sich Fabian Ruch bereits auf seine Nächte auf dem Belgrader Partyboot, mit dem die Young Boys in Richtung Champions League segeln wollen.

