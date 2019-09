Franzosen verwechseln Albanien und Andorra

Amir Abrashi hat bestimmt schon einiges erlebt und gesehen in seiner Karriere. Über 150 Spiele bestritt er einst für die Grasshoppers, nun ist er seit vier Jahren beim SC Freiburg aktiv und hat für die albanische Nationalmannschaft 31 Spiele bestritten. Am Samstagabend war er bereit für Einsatz Nummer 32, Arm in Arm standen er und seine Kollegen bereit und warteten auf die ersten Töne der Hymne – von Andorra.

Einige schauten sich verwirrt um, andere liessen sich nichts anmerken. Und Abrashi starrte Löcher in die Luft, sichtlich verwirrt ob der falschen Töne. Im Stade de France, Albanien traf da auf Frankreich, hatten sie die beiden Länder, die nicht viel mehr gemeinsam haben als ihren Anfangsbuchstaben, offensichtlich verwechselt. Und es kam noch schlimmer, als ein drittes Land ins Spiel kam. Der Stadionsprecher entschuldigte sich artig, nicht aber bei den albanischen Fans, sondern bei den armenischen, die sich wohl schon auf dem Weg nach Bosnien befinden, um da am Sonntag ihr Team zu unterstützen.

Die Albaner regten sich auf, es kam zu Diskussionen am Spielfeldrand, die Hymne Andorras wurde nämlich bis zum Ende gespielt. Die Albaner erklärten, sie würden nur spielen, wenn sie die richtige Hymne singen dürfen. Das durften sie, und beim zweiten Versuch klappte es. Die Albaner sangen inbrünstig mit, das Spiel begann mit sieben Minuten Verspätung. Noch ist es im Gange, zur Pause lag Albanien nach Toren Kingsley Coman und Olivier Giroud 2:0 hinten. (mro)