Fritz Künzli 73-jährig gestorben

Zweimal gewann er mit dem FC Zürich 1966 und 1968 den Meistertitel, viermal den Cup. Wenige Wochen nach dem Tod der FCZ-Legende Köbi Kuhn ist nun auch dessen langjähriger Mitspieler, Weggefährte und Freund Fritz Künzli gestorben. Gemäss dem Blick ist Künzli seinen langwierigen gesundheitlichen Problemen erlegen.

Von 1964 bis 1973 spielte der Stürmer bei den Zürchern, 1965 debütierte er in der Schweizer Nationalmannschaft. In 44 Länderspielen erzielte er 15 Tore. Bei den Zürchern gehörte das Duo Künzli-Kuhn zu den gefährlichsten seiner Zeit. Viermal durfte sich Künzli zum Saisonende die Torjäger-Krone der Schweizer Liga aufsetzen. Sein persönlicher Rekord von 202 Toren in 313 Spielen besteht in der Schweizer Liga auch heute noch.

