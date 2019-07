Gabriel Jesus zerstört bei Copa-Sieg fast den VAR

Die brasilianische Fussball-Nationalmannschaft hat zum neunten Mal die Copa América gewonnen. Die Seleção setzte sich am Sonntag im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro mit 3:1 (2:1) gegen Peru durch und sicherte sich die Südamerikameisterschaft.

Für den Gastgeber trafen Everton (15.), Gabriel Jesus (47.) und Richarlison (90.) per Strafstoss. Guerrero verwandelte für die Peruaner in der 44. Minute einen Elfmeter nach Handspiel von Thiago Silva zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die letzten 20 Minuten spielte Brasilien in Unterzahl, nachdem Gabriel Jesus wegen eines Fouls an Renato Tapia mit Gelb-Rote vom Platz gestellt wurde. Wütend verliess der Passgeber zum 1:0 und Torschütze zum 2:0 das Feld und vergoss im Kabinengang bittere Tränen.

Big fan of Gabriel Jesus attacking VAR like its the fruit machine in his local #CopaAmerica2019 #BRA pic.twitter.com/X2zHAzi7Ox

Gabriel Jesus is in tears and visibly distraught in the tunnel after being sent off for two soft yellow cards.#CopaAmerica #ManCity pic.twitter.com/FJ5Ilhiw58