GC: Nur 1:1 beim Tabellenletzten

Vor dem Match sagt Nassim Ben Khalifa: «Ich freue mich auf Chiasso.» Und: «Ich freue mich darauf, Lausanne zu jagen.» GC kann mit einem Sieg im Südtessin den Rückstand auf den Leader auf vier Punkte verringern. Und eigentlich sieht das anfänglich ganz gut aus im Stadio Riva lV. Oliver Buff, Baba Souara und nochmals Buff kommen zum Abschluss - es sind drei vorzügliche Chancen in der ersten Viertelstunde.

GC könnte führen, nein: GC müsste führen. Aber GC sündigt im Abschluss. Und leistet sich in der Defensive eine Unachtsamkeit mit Folgen. Matteo Piccinni schlägt nach 26 Minuten den Ball weit in die Platzhälfte der Gäste, Patrick Rossini verlängert mit dem Kopf, den Rest erledigt Rodrigo Pollero. Der 23-jährige Stürmer aus Uruguay und Chiassos Captain lässt das Abwehrduo Souare/Aleksandar Cvetkovic schlecht aussehen. Gegen seinen Abschluss ist GC-Goalie Mirko Salvi machtlos. So sieht Zielstrebigkeit aus.

Der Ausgleich fällt doch noch

Die Zürcher tun sich sehr schwer, dieses 0:1 zu verdauen. Sie sind nicht in der Lage, darauf noch vor der Pause eine Antwort im Stil eines Aufstiegsaspiranten zu geben. Zu ungenau, zu zaghaft tritt die Mannschaft von Trainer Uli Forte auf. An diesem Bild ändert sich nach der Pause lange nichts. GC schafft es nicht, Lösungen gegen einen hartnäckig verteidigenden Gegner zu finden. Aber die Niederlage kann doch noch abgewendet werden. Weil Verteidiger Andreas Wittwer die Lücken findet und mit einem platzierten Schuss ausgleicht.

Vor 800 Zuschauern fällt danach kein weiteres Tor mehr. Chiasso verpasst es, näher an den Vorletzten Schaffhausen heranzukommen. Und die Grasshoppers können nicht davon profitieren, dass Lausanne zum Start ins Jahr zwei Punkte liegen gelassen hat (0:0 in Schaffhausen). Aber mit dem Schicksal hadern dürfen sie nicht: Die Schuld dafür haben sie einzig bei sich zu suchen.

Chiasso - GC 1:1 (1:0)

Riva lV. – 800 Zuschauer. – SR Schärli.

Tore: 26. Pollero 1:0. 71. Wittwer 1:1.

GC: Salvi; Arigoni (66. Cabral), Cvetkovic, Souare, Wittwer; Buff, Diani, Pusic; Gjorgjev, Subotic, Ben Khalifa.

