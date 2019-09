GC trotz Unterzahl im Achtelfinal

Erneut spielt GC während einer Stunde mit einem Mann weniger. Trotzdem schlägt es Servette 1:0.

Diesmal ist es Cabral, der vom Platz trottet. Über die Tartanbahn, ein Handshake mit Coach Uli Forte, dann verschwindet er im Tunnel. Wie Basic einen Monat vor ihm. Wie Njie vor zwei Wochen. Es ist fast, als hätten sie es sich vorgenommen, Partien zu Zehnt zu beenden. Der Linksverteidiger holt den dritten GC-Platzverweis in den vergangenen vier Spielen. Den zweiten nach gut 30 Spielminuten. In der Challenge League verhalf GC so schon einigen Gegnern zu Punkten, auch mit Penaltys und Eigentoren. Forte bringt vorerst trotzdem keinen neuen Mann, beordert Pusic auf die linke Abwehrseite, Gjorgjev auf Pusics Position auf dem rechten Flügel.

GC wie verändert

Und für einmal hat die Rote Karte gegen GC positive Folgen. Denn ohne sie wäre Gjorgjev nicht dort, wo er in der ersten Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit ist. Er bekäme die Kopfballverlängerung von Morandi nicht vor die Füsse, er würde nicht alleine von rechts auf das gegnerische Tor losstürmen. Er würde nicht das 1:0 erzielen. Weil Cabral aber runter muss, tut Gjorgjev genau das. Es ist einer der wenigen gelungenen Angriffe des Heimteams. Er genügt, damit sich GC gegen Servette für den Achtelfinal des Schweizer Cups qualifiziert.

Forte setzt gegen den oberklassigen Gegner auf die sichere Variante mit Diani im defensiven Mittelfeld anstelle des oft übereifrigen Njie, er darf erst in der zweiten Halbzeit mittun. Zudem spielt der junge Tessiner Morandi erneut von Beginn weg. Trotz forschem Pressing findet das Spiel aber in der Platzhälfte des Heimteams statt. Da kann GC für sich behaupten, dass es den gut getretenen Freistössen und Eckbällen der Gäste - mal souverän, mal unbeholfen - standhält. Offensiv aber geht wenig, die einzige gute Chance in der ersten Halbzeit, von Pusic und Arigoni wunderbar herausgespielt, nutzt Ben Khalifa nicht. Da ist Cabral noch auf dem Platz und die Servette-Fans nicht im Stadion. Sie treffen erst kurz vor der Pause ein. Rechtzeitig, um Gjorgjevs 1:0 mitzuerleben.

Starke Defensivleistung

Der nordmazedonische Nationalspieler hat kurz darauf gleich die Chance auf sein zweites Tor, lässt sie aber ungenutzt. Danach ist er oft mit Verteidigen beschäftigt, wie der Rest seiner Mannschaft. Nur Ben Khalifa wartet vorne auf die Bälle. Hinten entschärft entweder Torwart Salvi Kopfball um Kopfball, oder die Gäste setzen solche über das Tor. Andere Möglichkeiten lässt der Defensivverbund von GC kaum zu. Und ganz zum Schluss hilft auch Forte etwas mit. Er spitzelt einem Gegner beim Einwurf den Ball weg, sieht Gelb. Er reklamiert, sieht nochmals Gelb. Schiedsrichter San schickt ihn zu Cabral.

Grasshoppers - Servette 1:0 (0:0)

2480 Zuschauer – SR Fedayi San.

Tor: 46. Gjorgjev 1:0.

GC: Salvi; Arigoni, Basic, Cvetkovic, Cabral; Diani, Salatic; Pusic, Morandi (65. Njie), Gjorgjev (84. Asllani); Ben Khalifa (88. Subotic).

Servette: Kiassumbua; Gonçalves, Rouiller, Routis, Severin (67. Chagas); Cespedes, Ondoua; Stevanovic, Wüthrich (71. Imeri), Tasar; Kyei (65. Schalk).

Bemerkungen: GC ohne Matic und Goelzer (beide verletzt). Servette ohne Sasso und Cognat (beide verletzt). 32. Platzverweis gegen Cabral (GC). 92. Platzverweis gegen GC-Trainer Forte wegen Reklamierens. Verwarnungen: 2. Cabral (Foul). 28. Ondoua (Foul). 58. Routis (Foul). 88. Gonçalves (Unsportlichkeit). 88. Asllani (Unsportlichkeit).

