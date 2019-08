GC verteilt wieder Geschenke und verliert zwei Punkte

Es sind vier Minuten, in denen Euclides Cabral zeigt, was ihn ausmacht. Da ist zum einen dieses Ungestüme, mit grossen Schritten eilt der Linksverteidiger jeweils durch das Mittelfeld. Meist findet er da die Kombination aus Schnelligkeit und sauberer Ballkontrolle nicht. In der 64. Minute gelingt dem Portugiesen nach einem solchen Lauf trotzdem das 1:1. Doch da ist auch Unsicherheit. Vier Minuten nach seinem grossen Moment, muss er den Ball nur wegschlagen. Er tut es nicht, Buess kommt dazwischen, Salvi foult ihn. Es ist der vierte Penalty in fünf Spielen gegen GC. Sliskovic verwandelt, es ist sein zweiter Treffer vom Punkt. GC stellt sich das Bein einmal mehr selbst.

Gestern in einem Spiel, das es eigentlich gewinnen muss. Weil Ben Khalifa 15 Minuten vor Schluss ausgleicht, gibt es immerhin das erste Unentschieden der Saison. Chancen hat GC genug. Ben Khalifa verzieht aus spitzem Winkel, scheitert kurz darauf volley nach Pusic-Flanke. Alves’ Schuss rollt knapp vorbei. Gegen Schaffhausen hätten die Hoppers nach 17 Minuten 3:0 führen können. Gegen Winterthur nach fünf sogar 4:0. Njie trifft den Pfosten, später klärt ein Winterthurer auf der Linie. Als würden die Gäste dem Letzigrund zeigen wollen, wie sie es genau zustande brachten, gegen Lausanne sechs Tore zu kassieren.

Winterthur trifft

Dann bulldozert sich Winterthurs Da Silva durch das GC-Mittelfeld, das Heimteam hat die Kontrolle über das Spiel kurz verloren. So sehr, dass Salatic foult, für Schiedsrichter Wolfensberger im Strafraum, Sliskovic verwandelt den Penalty. Es ist, als hätte jemand das Spiel gegen Schaffhausen im Zeitraffer laufen lassen. Auch da gab GC das Spiel aus der Hand, auch da war es ein Penalty, auch da foulte eine der routinierten Teamstützen.

Aus den verbleibenden 68 Minuten bei personellem Gleichstand macht Njie dann 12, weil er trotz Ermahnung weiterfoult. Schiedsrichter Wolfensberger gab ihm die letzte Chance drei Minuten vor seiner zweiten gelben Karte. Die erste sah er nach sechs Minuten. Trainer Uli Forte, der im fünften Spiel zum fünften Mal auf die gleiche Startformation setzt, nimmt Alves raus und bringt Diani.

GC spielt auch in Unterzahl nach vorne, zeigt aber altbekannte Schwächen im Abschluss. Es folgen die Himmel- und Hölle-Momente von Cabral. Es folgen Konter für Winterthur, bei denen GC Glück hat, dass sie unsauber zu Ende gespielt werden. Und es folgt die erste wirklich gelungene Einzelaktion Ben Khalifas, der dafür sorgt, dass die Gäste GC in der Tabelle nicht überholen. Er hätte für mehr sorgen können. In der Schlussphase vergibt er die letzten zwei seiner zahlreichen Top-Chancen.

Grasshoppers - Winterthur 2:2 (0:1).

5300 Zuschauer - SR Wolfensberger.

Tore: 22. Sliskovic (Foulpenalty) 0:1. 64. Cabral 1:1. 68. Sliskovic (Foulpenalty) 1:2. 76. Ben Khalifa 2:2.

GC: Salvi; Arigoni (57. Asllani), Basic, Cvetkovic, Cabral; Njie, Salatic; Pusic (87. Sukacev), Alves (38. Diani), Gjorgjev (87. Morandi); Ben Khalifa.

Winterthur: Spiegel; von Niederhäusern, Isik, Lekaj, Schättin; Radice (69. Liechti), Doumbia, Taipi, da Silva (69. Mahamid); Sliskovic (73. Saliji), Buess

Bemerkungen: GC ohne Matic und Goelzer (verletzt). Winterthur ohne Roth, Hamdiu, Schmid, Calla (alle verletzt) und Hajrovic (krank). 6. Pfostenschuss Njie. 30. Lattenschuss Sliskovic. 34. Gelb-Rote gegen Karte Njie (wiederholtes Foulspiel). Verwarnungen: 7. Njie (Foul). 13. Cabral (Foul). 22. Salatic (Foul). 31. Sliskovic (Reklamieren). 35. Doumbia (Foul). 85. Ben Khalifa (Reklamieren). ()