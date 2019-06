Ibra begeistert mit Traumtor à la Ibra

Nein, lieber Leser, Sie lesen hier keine alte Nachricht. Er hat es einfach wieder getan. Und zwar so, wie es eigentlich nur er kann. In der Nacht auf Montag (MEZ) traf Los Angeles Galaxy in einem Testspiel auf New England Revolution, die Gäste führten nach 83 Minuten 2:0, als LA zu einem Einwurf kam. Ein Einwurf, der über Umwege bei Zlatan Ibrahimovic landete: Kontrolle mit der Brust, eine halbe Drehung, Fallrückzieher – ein Wunderwerk des Schweden.

Nur, genützt hat es nichts. Der Treffer kam zu spät, Galaxy verlor 1:2 weil Ibrahimovics Teamkollege Polenta tief in der Nachspielzeit nur die Latte traf. Den Moment des Spiels lieferte aber der mittlerweile 37-jährige Schwede. Im Video unten, erfahren Sie, wie Ihnen selbiges gelingen kann: