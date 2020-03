«Ich verstehe die Welt nicht mehr»

Lukas Görtler, was macht ein Profifussballer, wenn seine Spiele ausfallen?

Ich habe viele Interessen neben dem Fussball, ich finde immer etwas. Klar nervt es, dass wir nicht spielen können. Wir sind mit St. Gallen in einem Flow, wir möchten immer weitermachen, und weil wir erfolgreich spielen, ist der Hunger auf mehr da. Ich finde es nicht so schlimm, wenn einmal ein Spiel ausfällt, da hat man Zeit für anderes …

… wofür?

Das letzte Wochenende nutzte ich, um mit meiner Freundin nach Davos zu fahren und zu wandern. Oder am nächsten Wochenende ist die Taufe meiner Nichte in Bamberg, das schaffe ich auch. Aber wir spielen jetzt nicht, die nächste Woche wieder nicht, und dann ist noch immer unsicher, ob man mit Zuschauern spielt oder nicht. Das ist eine nervige Situation. Ein Spiel wie gegen YB bringt so viele Emotionen, so viel Adrenalin. Da ist es schwer vorstellbar, ohne Zuschauer spielen zu müssen.

Was ist, wenn es nur noch Geisterspiele geben sollte?

Auf jeden Fall wäre es komisch. Du hörst alles, was die Mitspieler sagen, was der Gegner sagt, was der Trainer sagt. Du hast den Funken nicht, der vom Publikum überspringt. Mit Zuschauern hast du eine Grundnervosität, du hast ein ganz anderes Gefühl, einen ganz anderen Druck, wenn 19 000 da sind. Aber ich weiss nicht, wie es ist, wenn keiner da ist: Ist dann der Druck weg? Spielt man befreiter? Oder muss die Anspannung, die man einfach braucht, um voll fokussiert zu sein, erst wieder kommen?

Verändert ein solches Virus Ihre Sicht aufs Leben?

Am Anfang habe ich mich gar nicht grossartig damit auseinandergesetzt, erst mit den Spielabsagen habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Menschen sind empfänglich für negative Nachrichten. Wenn ich mitbekomme, dass es überall Hamsterkäufe gibt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir leben im 21. Jahrhundert, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sterben wird, weil es im Supermarkt kein Wasser mehr gibt.

«Ein Spiel wie gegen YB bringt so viele Emotionen, so viel Adrenalin», sagt Lukas Görtler. (Bild: Keystone)

Oder keine Ravioli-Büchsen.

Ja. Das Virus ist vielleicht gefährlicher als die Grippe, aber es ist nicht so, dass ich Angst hätte. Ich finde, die Verhältnismässigkeit passt oft nicht in den Medienberichten. Ich lese viele Bücher, oder ich sympathisiere mit einer Organisation, die Menschen in Äthiopien hilft, die kein Trinkwasser haben oder Hunger leiden. Ich habe gerade letzte Woche gelesen, jeden Tag sterben 24000 Menschen an Hunger, und in der gleichen Zeit kommt eine Meldung, dass sich in Deutschland drei wieder mit dem Coronavirus infiziert haben. Ich will das Thema nicht kleinreden, man muss es in den Griff bekommen. Aber ja, ich weiss nicht, ob es zu arg aufgebauscht wird. Mit Liveticker zum Coronavirus und so.

Sie beschreiben sich als bodenständig, was heisst das?

Dass ich lebe wie der Durchschnittsmensch, wie zum Beispiel mein Bruder, der normaler Arbeitnehmer ist. Ich arbeitete selbst vier Jahre im Büro, ich versuche so zu leben wie viele andere auch, ich gebe jetzt nicht mehr Geld aus, nur weil ich Fussballer bin. Ich mache keine verrückten Dinge.

Wie schwer fällt es, weiter so zu leben?

Gar nicht schwer. Bevor ich Profi war, hatte ich ein glückliches Leben, jetzt bin ich relativ glücklich damit. Klar, ich habe eine Wunschliste, wie vielleicht viele andere auch. Das könnte ich mir noch anschaffen oder das. Wenn ich glaube, dass mich das glücklicher macht, leiste ich mir das, sonst lasse ich es sein.

Was steht denn auf dieser Liste?

Ein E-Bike, weil ich in der Schweiz wohne und mir die Berge zu hoch sind, um nach dem Training da hinzufahren. Im Sommer möchte ich doch gerne auch mit dem Rad zum Training kommen.

Aber ein E-Bike als Fussballer, mit 25 Jahren…

Ich kann nach dem Training nicht 30 Kilometer durch die Gegend fahren. Da sagt der Trainer zu Recht: «Bist du verrückt? Wir spielen am Wochenende.» Darum ist ein E-Bike auf der Liste. Was ist noch drauf? Ein Tele­skop, das habe ich mir jetzt gekauft, aber ein gebrauchtes für 300 Euro. Einen Tauchschein möchte ich im Bodensee machen.

Warum ist es Ihnen wichtig, das normale Leben nicht aus den Augen zu verlieren?

Ich befasse mich viel mit Glücksforschung. Was macht Menschen glücklich? Jeder Forscher sagt, die Menschen würden denken, dass Geld wichtig sei, aber am Ende spielt es doch nicht eine so grosse Rolle, ob man glücklich ist oder noch glücklicher werden kann. Vielleicht hat mich auch das Geschäft so gemacht. Früher war ich eher noch empfänglicher für das ganze Zeugs.

Das ganze Zeugs?

Materielle Sachen. Das meine ich nicht vorwurfsvoll. Wenn jemand etwas möchte und ihn das glücklicher macht, soll er es kaufen.

Auch einen Ferrari?

Genau, ja. Aber wenn man es nur macht, um besser dazustehen, finde ich das nicht gut. Wir verdienen überdurchschnittlich und relativ gut, aber wir sind auch nicht in den Gehaltsregionen der Bundesliga. Bei uns ist es nicht so, dass wir mit 35 aufhören und bis 85 weiterleben können, wie wir wollen. Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Ich versuche, nach meiner Karriere keinen brutalen Schnitt machen zu müssen, ich kenne viele, die sich einen Lebensstandard aufgebaut haben, der weit über dem des durchschnittlichen Menschen liegt. Aber mit 33, 34 ist die Karriere zu Ende, dann kommt kein monatliches Einkommen mehr. Und dann den Standard wieder runterzubringen, ist schwierig.

Sie waren ein Jahr bei Bayern München II, aber vier Monate trainierten Sie auch unter Pep Guardiola. Da lernten Sie das Verschwenderische kennen…

… ja…

… gab es wirklich keine Gefahr, davon geblendet zu werden?

Gerade für einen jungen Spieler kann das gefährlich sein. Bayern München ist ein krasses Beispiel. Aber auch in der 2. Bundesliga, in Holland oder in der Schweiz wird viel Wert auf Materielles gelegt. Wenn du mit 17, 18 in die Kabine kommst und jeder die teuren Klamotten trägt, ausser vielleicht drei, vier, wenn du darum denkst, du musst auch so sein, um dazuzugehören, dann kann das eine grosse Gefahr sein.

Wieso sind Sie anders?

Ich hatte das Glück, eine total normale Jugend zu haben. Mit 14 machte ich Sachen, die andere vielleicht mit 19 oder 20 machen.

Was denn?

(lacht) Wann habe ich mein erstes Bier getrunken? Ich hatte einfach eine normale Dorfjugend (in Kemmern bei Bamberg), ich hatte das Glück, dass ich eine Ausbildung zum Informatikkaufmann machte und vier Jahre im Büro war. Ich weiss, wie das Leben ist, wenn man nicht Fussballer ist und jeden Tag zur Arbeit fährt. Deswegen schätze ich es als Privileg ein, Profi zu sein.

Macht das Ihr Leben lebenswerter?

Wenn ich von meiner Wunschliste rede: Da denke ich monatelang über etwas nach. Ich könnte heute in einen Laden gehen und mir ein E-Bike kaufen, das würde mich nicht in den finanziellen Ruin stürzen. Aber ich überlege mir über Wochen: Soll es eines sein für 1800 Franken? Oder reicht nicht eines für 1000? Oder ein gebrauchtes? Brauche ich das wirklich? Irgendwann entscheide ich mich, dass ich das wirklich will. Dann gönne ich es mir, und ich denke, ich habe mehr Freude daran, als wenn der Kauf selbstverständlich wäre. Darum glaube ich, dass das mein Leben lebenswerter macht.

Was hoffen Sie, mit einem Teleskop zu sehen?

Ich habe mich schon immer für Natur und Naturwissenschaften interessiert. Was mich fasziniert, ist das Thema Astronomie. Ich gehe nicht fünfmal die Woche nachts raus und schaue mir die Sterne an. Gestern zum Beispiel stellte ich das Teleskop auf den Balkon und schaute mir den Mond an. Heute ist wieder so ein Tag, an dem man sieht, wo die Apollo-11-Mission landete.

Görtler lebt, seit er denken kann für den Fussball. Er sagt: «Mein Papa nahm mich erstmals zu einem Spiel mit, als ich drei oder vier war.» (Foto: Keystone)

Und wenn Sie durchs Teleskop schauen, vergessen Sie dann alles um sich herum?

Genau das ist es, was mich an der Astronomie fasziniert. Wenn man so etwas macht, fühlt man sich richtig klein, dann versteht man, wie unbedeutend wir sind und wie gross das Universum ist – so gross, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Ich kann mich in diesem Thema verlieren. Das fühlt sich einfach gut an.

Was gibt Ihnen der Fussball?

Unglaublich viele Emotionen, ein Ziel, eine Herausforderung, einen Sinn, Spass.

Was meinen Sie mit Sinn?

Seit ich denken kann, lebe ich für den Fussball. Mein Papa nahm mich erstmals zu einem Spiel mit, als ich drei oder vier war. Seitdem ist es das bedeutendste Thema in meinem Leben. Von daher ist es nicht auszudenken, wie es wäre ohne. Als ich schwierigere Zeiten hatte, bei Kaiserslautern oder auch Utrecht, weil ich kaum spielte, obwohl ich alles gab, dachte ich mir schon: Ist es der Job, der dich glücklich macht? Das waren aber nur Anflüge. Ich würde mir keine Sorgen machen, wenn ich heute kein Profi wäre. Fussball soll vor allem Spass machen, und in niedrigen Ligen ist der Spassfaktor höher, Stichwort Verbundenheit. Glücklich wäre ich sicher auch da. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen.

Welche Träume haben Sie für die Zeit nach Ihrer Karriere?

Ich will mit meiner Freundin unbedingt eine Weltreise machen. Ob das ein halbes Jahr ist, ein Jahr oder zwei, wird sich dann zeigen. Ich würde gerne so viel wie möglich sehen. Nicht klassisch: Flug buchen, Hotel buchen. Nein, einfach dahin reisen, wo es mich hinzieht. Einfach reisen, mit dem Bus, mit dem Rucksack. Ich würde sagen: eine authentische Reise machen.