«Im ersten Moment brach Panik aus»

Im Eingangsbereich des Campus von GC steht ein Weihnachtsbaum, geschmückt mit silbernen und blauen Kugeln. Er fristet ein etwas einsames Dasein, denn bestaunen wird ihn in den kommenden Wochen keiner. Die Grasshoppers haben Ferien, auch Trainer Uli Forte. Er wollte nach Dubai, sagte aber ab. Seine Frau ist hochschwanger.

Forte hat gerade die erste Hälfte der Challenge-League-Saison hinter sich gebracht. Am Tag nach dem 1:2 gegen Lausanne spricht er von der schwierigsten Aufgabe seiner Trainerlaufbahn. Der 45-Jährige hat GC zum zweiten Mal übernommen. Als er unterschrieb, war das Ziel klar: der sofortige Wiederaufstieg, «mit einem Top-Budget». Dann aber sprang Stephan Rietiker als Präsident wieder ab, und nun will sich beim Verein niemand mehr auf die Fahne schreiben, dass das Ziel der Aufstieg sein soll. Trotzdem sagt Forte: «Es war nie ein Thema, hier aufzugeben.»

Er hat seinen Spielern individuelle Trainingspläne mitgegeben, am 4. Januar geht es wieder los. Robin Kamber, Nikola Sukacev und Kevin Monzialo werden dann fehlen, sie passen nicht mehr in die Pläne. Monzialo wäre ohnehin zu teuer geworden, um ihn von Juventus definitiv zu übernehmen. Forte spricht von ein paar 100 000 Franken Ablöse. Geld, das GC nicht hat. Auch darum ist die Aufgabe für den Trainer reizvoll.

Was war das Schönste in dieser Vorrunde?

Die Spieler haben sich gegen die Rückschläge gewehrt, gegen die finanziellen Einbussen und die negativen Erlebnisse, die sie aus der letzten Saison mitgenommen hatten. Das ist für mich mit Abstand das Beste.

GC hatte im Sommer 22 Abgänge…

... ungefähr, ja…

... wie lange brauchte es, bis Sie merkten, dass die Vergangenheit überwunden war?

Einige Wochen.

Wirkte sich das noch bis in die Saison hinein aus?

Sicher. Solche Erlebnisse kann man nicht einfach abschütteln, sie prägen einen.

Sie haben viele junge Spieler, Petar Pusic zum Beispiel, der da ist, seit er 13 ist, Asllani oder Gjorgjev, die von Ihrem Vorgänger noch aussortiert worden waren. Wie schwierig war der psychologische Umgang mit solchen Spielern?

Fussballerisch haben alle ihre Qualitäten. Wer bei GC aus dem Nachwuchs kommt, ist top ausgebildet, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber im psychologischen Bereich mussten wir als Staff extrem arbeiten. Wenn Sie einen Pusic erwähnen, der diesen Verein lebt: Für ihn brach mit dem Abstieg eine Welt zusammen. Im ersten Moment brach generell Panik aus, im ersten Moment wollten alle das Weite suchen, und darum mussten wir schauen, dass wir den Spielern Perspektiven aufzeigen konnten.

Bei GC gross geworden: Petar Pusic. (Bild: Melanie Duchene/Keystone)

Und die waren?

Ich sagte jedem Jungen das Gleiche: «He, für den Verein ein Seich, eigentlich eine Katastrophe, aber für dich als Junger eine Riesenchance.» Allan Arigoni ist für mich das beste Beispiel, wie das laufen kann. Er war zwei Jahre lang fast nur verletzt, es gab Komplikationen mit der Schulter. Er brauchte Zeit, um zurückzukommen. Jetzt hat er fast immer gespielt. Und wenn er nun eine gute Vorbereitung macht, wird er noch stärker. Dafür ist er nur ein Beispiel, das gilt für alle Jungen.

Das Positive überwiegt für Sie also nach diesem halben Jahr.

Ja! Hundertprozentig! Wenn mir einer im Sommer gesagt hätte, wir hätten im letzten Spiel des Jahres die Chance, nach Punkten zu Lausanne aufzuschliessen, hätte ich das sofort unterschrieben. Das konnte keiner erwarten. Vieles war kaputt gegangen. Wir begannen bei null. So etwas ist nicht zu unterschätzen. Das lässt sich nicht einfach so korrigieren.

Die Mannschaft verlor das letzte Spiel gegen Lausanne 1:2, sie hatte gegen Vaduz gleich zweimal in der Schlussphase den Sieg verspielt. Bedauern Sie das alles wirklich nicht?

Nein. Gar nicht. Ich habe es den Spielern heute Morgen (am Samstag) gesagt: «Klar, es ist ein Seich, wir hätten gegen Lausanne mindestens einen Punkt mitnehmen müssen, das zweite Tor dürfen wir nicht mehr bekommen. Dann wäre es eine sehr, sehr gute Vorrunde gewesen. Und so ist sie noch immer gut. Lasst sie euch nur wegen dieses Spiels nicht schlecht machen.» Der Präsident betonte es beim Weihnachtsbankett direkt nach dem Spiel auch, es sei eine sehr gute Vorrunde gewesen – also für unsere Verhältnisse, für das, was wir alles durchgemacht haben.

«Ich sagte jedem das Gleiche: ‹Für den Verein ein Seich, aber für dich eine Riesenchance.›»Uli Forte

Interimspräsident András Gurovits hatte im Sommer betont, dass GC wieder demütig werden müsse und dass die vielen Titel nichts zahlen würden. Der Name bleibt trotzdem.

Es ist ein Brand, es ist ein grosser Name, ja. Vom Namen allein kann man sich aber nichts mehr kaufen. Und darum: Wenn wir noch immer in der Vergangenheit schwelgen, von Rekordmeister und weiss der Gugger was reden, bringt das nichts. Der Präsident hat das vor der Saison perfekt gemacht, als er sagte, dass Bescheidenheit, Demut und Arbeit die Begriffe sind, die er leben will. Und dazu Fairness und eine gewisse Klasse. Das versuchen wir tagtäglich auf den Platz zu bringen.

Spielerisch tat sich die Mannschaft meist schwer, sie gewann immer wieder nur auf zähe Weise, auswärts holte sie mehr Punkte als daheim. Was sagt Ihnen das alles?

Das ist ein Hinweis darauf, was wir alles neu aufbauen mussten. Lausanne zum Vergleich konnte sich ein Jahr lang einspielen. Es hatte davor die gleichen Probleme. Jetzt ist die Mannschaft eingespielt, und es läuft besser. Wir sind noch immer in einer Findungsphase. Wenn man eine Mannschaft so aus dem Boden stampfen muss wie wir – ich schildere es jetzt übertrieben...

... es tönt doch gut...

... kann keiner davon ausgehen: He, täck, und es funktioniert. Wenn wir so weitermachen, bin ich überzeugt, dass wir gute Resultate erzielen werden. Es wird weiter Rückschläge geben, das weiss ich, aber wichtig ist, dass die Tendenz stimmt. Die Spieler müssen im Kopf haben, dass sie immer besser werden wollen.

Was Ihnen fehlt, ist ein Torjäger, wie ihn Lausanne mit Andi Zeqiri und vor allem mit Aldin Turkes hat.

Wir bemühten uns Anfang Saison um Turkes. Aber es war unmöglich, ihn zu bekommen. Unmöglich! Wir konnten finanziell nicht mit Lausanne mithalten.

Wahrscheinlich sind Sie als Trainer einfach zu teuer.

(lacht) Lausanne hat einfach andere Möglichkeiten.

Turkes und Zeqiri erzielten allein so viele Tore wie Ihre ganze Mannschaft. Was können Sie machen, um das zu ändern?

Schwierig. Die Frage ist ohnehin: Können wir auf dem Transfermarkt etwas machen? Im Moment gehe ich nicht davon aus, dass finanziell etwas drin liegt. Wir müssen halt noch mehr probieren, miteinander zu kombinieren – so wie beim Tor gegen Lausanne. Da schob Cabral den Ball ins leere Tor. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir noch besser werden können. Wir können mehr Tore schiessen. Wir müssen mehr Tore schiessen.

Ist die Mannschaft breit genug aufgestellt? Sie konnten selten einmal einen Spieler einwechseln, der etwas bewegt hätte.

Das stimmt: Von der Bank aus haben wir wenige Skorerpunkte gemacht. Es sind halt viele Junge, die da sitzen, auch gegen Lausanne wieder. Rustemoski, Diani oder Momoh, das sind alles keine Spieler, die seit Jahren schon im Profifussball etwas gerissen hätten. Wir müssen ihnen einfach bewusst machen: Wenn sie eingewechselt werden, müssen sie versuchen, etwas zu bewegen.

«Wenn wir von Rekordmeister und weiss der Gugger was

reden, bringt

das nichts.»Uli Forte

Veroljub Salatic ist 34 und der Captain der Mannschaft. Wie haben Sie ihn erlebt?

Er war neben dem Platz noch wichtiger als darauf. Er war sehr, sehr wichtig – gerade, wenn man so viele Junge hat wie wir. Zusammen mit Marko Basic, dem Vize-Captain, hat er die Mannschaft geführt. Was für ein Typ er ist, zeigt eines: Zum Abschluss der Vorrunde hat jeder eine Flasche Wein auf dem Garderobenschrank gehabt. Das ist Vero, ein Teamplayer, ein Mannschaftssportler durch und durch, ein Leader.

GC-Captain und Identifikationsfigur: Veroljub Salatic. (Bild: Walter Bieri/Keystone)

Sie als Chef haben Champagner erhalten?

Nein, auch für uns im Staff gab es eine Weinflasche. Vero vergisst keinen.

Und wie war Salatic auf dem Platz?

Klar, da hat auch er Verbesserungsmöglichkeiten. Trotzdem, er hat eine gute Vorrunde gemacht. Und sobald er die Mitspieler besser kennt, werden seine Leistungen auch besser.

Wie geht es weiter für GC? Die Ungewissheit wegen der finanziellen Situation schwebt ja wie ein Damoklesschwert über dem Verein.

Ich versuche, das völlig auszublenden. Es bringt ja nichts, wenn wir uns im neuen Jahr jeden Tag im Kreis versammeln und fragen: He, geht es weiter? Geht es nicht weiter? Hast du etwas gehört oder auch nicht? Wir müssen unsere Arbeit machen, und wir vertrauen dem Herrn Präsidenten Gurovits zu hundert Prozent, dass er gute Leute findet, die an Bord kommen wollen.

Und Sie bleiben dabei, dass es eine gute Saison ist, wenn der Barrage-Platz erreicht wird?

Absolut! Dann haben wir sogar eine sehr gute Leistung gebracht. Aber es ist undiskutabel: GC gehört in die Super League.

