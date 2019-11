Im Stadion Gibraltars kann es richtig laut werden

Nein, geschont wird er sicher nicht, der Kunstrasen des Victoria Stadium. Alle Teams der höchsten Liga Gibraltars, und das sind seit dieser Saison immerhin 13, trainieren einmal pro Woche auf dem Fussballplatz. Ebenfalls kicken die Frauen im Nationalstadion, in dem heute die Schweizer Nationalmannschaft ihr EM-Ticket lösen will. Dazu kommen Junioren – und tagsüber gar Schulklassen. «Keine ideale Situation», sagt Dylan Viagas, Präsident des Serienmeisters Lincoln Red Imps. Sein Verein trainiert deshalb zusätzlich in La Linea de la Concepción, der spanischen Grenzstadt.

Wer keine Lust auf das Gedränge im kleinen Fussballstadion hat, der hat in unmittelbarer Nähe dafür ein Grossangebot an weiteren Möglichkeiten, Sport zu treiben. Denn das Stadiönchen mit Platz für maximal 5000 Zuschauer ist nur ein Teil eines grosses Komplexes. Zwei Sporthallen, Tennisfelder, ein kleines Landhockeystadion, eine Kletterwand, Squash-Hallen, Padel-Käfige und kleine Kunstrasenplätze für Kinderfussball bieten eine Fülle an Alternativen zum Fussball. «Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass ein Land mit 30'000 Einwohnern solch einen riesigen Komplex anbietet», sagt Viagas.

Das grösste Kuriosum gehört allerdings nicht zur Anlage: Direkt hinter dem Fussballstadion befindet sich die Start- und Landebahn des Flughafens. Es kann also durchaus mal vorkommen, dass während eines Trainings oder Spiels wenige Meter hinter den Fussballern ein Flugzeug abhebt. Es sind diese Momente, in denen es im meist spärlich besuchten Stadion so richtig laut wird.

