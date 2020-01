In den Ferien baut der FCZ-Profi Brunnen

Es gibt Fussballer, die wissen mit Zeit und Geld so wenig anzufangen, dass sie in den Ferien nach Dubai fliegen müssen, um die ­innere Leere mit einem vergoldeten Steak zu füllen. Und dann gibt es Spieler wie ihn: Pa ­Modou Jagne, der in der Winterpause einem Dorf in Gambia sauberes Trinkwasser schenkt.

Der 30-Jährige zeigt die Bilder auf seinem Handy. Pa Modou, umringt von Dorfbewohnern, wie ihm das klare Wasser über die Hände sprudelt. Die solarbetriebene Pumpe mit kleinem Wasserturm. Pa Modou, wie er vom nationalen TV gefilmt wird, das sonst kaum den Weg an diesen Fleck gefunden hätte. Hunderte Kilometer von der nächsten grösseren Strasse entfernt und manchmal durch einen Fluss ganz abgeschnitten.

Nein, Ferien im eigentlichen Sinn waren das natürlich nicht. «Aber die haben wir afrikanischen Fussballer sowieso nie, wenn wir in die Heimat reisen», erklärt Pa Modou, «darüber sprechen wir oft untereinander.»

Wer es wie Pa Modou als Profi ins gelobte Europa schafft, ist damit nicht mehr nur für sich verantwortlich. Sondern auch für ­eine sehr weit gefasste Familie, für sein Dorf oder Quartier und für viele Freunde. «Manchmal auch für Freunde, die ich gar nicht kenne», sagt Pa Modou mit feinem Lächeln. ­Heimaturlaub ist für viele afrikanische Fussballer darum auch immer Arbeit.

Früher Tod der Mutter machte ihn zum Helfer

Bei Pa Modou gilt das noch ein bisschen mehr. Als er zwei Jahre jung war, starb seine Mutter an Komplikationen während einer Schwangerschaft. Als später ­seine Frau ihr erstes Kind in der Schweiz zur Welt brachte, blickte er auf all die Gerätschaften, die in den hiesigen Spitälern zur Verfügung stehen. «Hier ist es einfach, ein Kind zur Welt zu bringen», stellte er fest, «und in meiner Heimat sterben so viele Frauen an Kleinigkeiten.»

Danach gründete er mit seiner Frau eine Stiftung, die sich für Schwangere in Gambia einsetzt. Sie helfen Spitälern, denen es oft schon nur an Handschuhen für das Personal mangelt: «Oder es hat im ganzen Spital bloss drei Geräte, um den Blutdruck zu messen.»

Und diesen Winter, da gab es Trinkwasser für dieses Dorf, das so weit entfernt vom nächsten ­Spital liegt, dass Schwangere den Weg kaum schaffen. «Wenn du dann als schwangere Frau nicht einmal sauberes Wasser hast, steckst du – entschuldige bitte den Ausdruck – tief in der ­Scheisse», sagt Pa Modou.

Noch hat sich das Gespräch kein bisschen um den FC Zürich gedreht, mit dem er heute in die zweite Hälfte der Saison startet. Und doch wird deutlich, warum dieser Pa Modou für den FCZ so wertvoll sein kann. Es liegt an der Art, wie er von den Zielen seiner Stiftung erzählt. Wie er die Verantwortung schildert, die er gegenüber seinen Landsleuten verspürt, weil er auch noch Captain des Nationalteams ist. Wie er seine Überzeugung ausdrückt, dass Menschen dazu da sind, um andere Menschen besser zu machen.

In seiner Heimat baut Pa ­Modou Brunnen. Beim FCZ ist er Brückenbauer. Einer, der es mit allen kann, der die Gruppen miteinander verbindet. So schildern ihn Mitspieler. So will er sich auch selber sehen. Weil er das für seine Bestimmung hält: «Weisst du, selbst wenn ich Probleme hätte, würdest du das nicht merken. Ich bin immer fröhlich, immer zu allen freundlich. Meine Verwandten sagen, meine Mutter sei genauso gewesen.»

Und dann liess ihn der FCZ fallen

Nicht einmal im vergangenen Sommer hat Pa Modou seine positive Art verloren. Dabei stand er zwei Monate lang ohne Club da. Arbeitslos mit 29. Weil ihn schon länger der Rücken plagt. Und weil der FCZ nicht mehr daran glaubte, dass er noch ein paar Saisons Profifussball in sich hat.

Natürlich habe er «gewisse Gefühle» verspürt, als ihm der FCZ keinen neuen Vertrag mehr anbot. Aber Ärger, Wut gar? Nein, sagt Pa Modou, «ich bin nicht nachtragend. Du weisst nie, wann sich die Wege wieder kreuzen.» Mit FCZ-Präsident Ancillo ­Canepa kreuzten sie sich in der Reha-Klinik, in der sich Pa Modou fit hielt. Kurz darauf unterschrieb er für eine Saison bei dem Club, der ihn eben noch als Alteisen abgestempelt hatte.

Aber Pa Modou hat sich immer schon den Umständen angepasst. «Du weisst nie, was das Leben mit dir vorhat», sagt er. So wurde er vom Stürmer zum Mittelfeldspieler und schliesslich zum Aussenverteidiger. So ist er irgendwie auch in der Schweiz gestrandet, obwohl er damals als 18-Jähriger die Welt erobern wollte, als er seinen ersten Vertrag in Europa unterschrieb – bei Wil in der Challenge League.

Die Frau studiert Jus, er bringt die Tochter ins Turnen

Pa Modou hat sich und seinen Körper nie geschont, es aber doch nie über St. Gallen, Sion und nun Zürich hinausgebracht. Und so ist er inzwischen in der Schweiz angekommen, für ihn schlicht «das beste Land der Welt. Es gibt keinen besseren Ort, um deine Kinder grosszuziehen.»

Eine Tochter und einen Sohn hat die Familie. Am Morgen bringt sie Pa Modou in die Schule, während seine Frau an ihrem Master in internationalem Wirtschaftsrecht an der Uni Zürich arbeitet. Manchmal, wenn er Zeit hat, gibt er in Horgen Kindertrainings. Und wenn es dunkel wird, bringt er die Tochter ins Turnen.

Seinen Traum von der ganz grossen Fussballwelt mag er nie aufgegeben haben. Aber das Leben mit dem FCZ fühlt sich gerade ziemlich richtig an. Noch wurde nicht über eine Vertragsverlängerung geredet. Aber im Winter habe der Club bei seinem Agenten nachgefragt, ob er auch sicher in Zürich bleibe. Pa Modou nimmt es als Zeichen, dass der FCZ weiter mit ihm plant.