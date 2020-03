Jetzt denkt die Fussball-Liga an Subventionen

Die Liga will vorerst alle Spiele verschieben und frühestens am 3. April weiterspielen. Ist das eine gute Entscheidung?

Ja. Es ist vernünftig, bis nach der Nationalmannschaftspause zu warten, weil es noch ein wenig Luft im Terminplan hat – selbst wenn dann vier Spieltage plus die Cup-Viertelfinals nachgeholt werden müssen. Die Vereine wollen aus finanziellen Gründen Spiele ohne Zuschauer unbedingt verhindern. Allerdings dürften die wirklich grossen Fragen bloss um einen Monat nach hinten verschoben worden sein. Der Virus wird sich kaum bis am 3. April aus der Schweiz verabschieden.

Ist es möglich, dass die Meisterschaft abgebrochen wird? Und ist das schon einmal passiert?

Die Clubs wollen die Saison zu Ende spielen. Trotzdem ist es realistisch, dass die Saison abgebrochen wird. Dann, wenn sich Spieler oder Trainer mit dem Virus infizieren. In diesem Fall müssten ganze Mannschaften und Clubs unter Quarantäne gestellt werden. Seit 1898 gab es in der Schweiz stets einen Meister – selbst während den beiden Weltkriegen. Nur der Titel 1923 wurde nicht vergeben. Der wurde dem FC Bern aberkannt, weil er nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hatte.

Gab es Clubs, die für Geisterspiele waren?

Laut Informationen dieser Zeitung stimmten aus der Challenge League die Grasshoppers, Lausanne und Stade Lausanne für die Weiterführung mit Geisterspielen. Aus der Super League soll sich bloss der FC Zürich enthalten haben.

Könnten es sich die Clubs finanziell leisten, bis zum Saisonende nur noch Geisterspiele auszutragen? Oder könnten Clubs gar wegen des Coronavirus konkurs gehen?

Ein Konkurs wäre für mehrere Clubs ein realistisches Szenario. Alle Schweizer Clubs sind im europäischen Vergleich stark von verkauften Tickets abhängig. Im Schnitt werden 30 Prozent der Einnahmen mit Heimspielen erwirtschaftet. Es gibt aber sogar Vereine, bei denen dieser Wert bei über 40 Prozent liegt. YB und Basel könnten die Ausfälle dank ihrem Polster noch halbwegs verkraften. Thun dagegen würde schon in Schwierigkeiten geraten, sollte das Derby gegen YB aus der nächsten Runde vor leeren Rängen ausgetragen werden. Um die Relationen aufzuzeigen: St. Gallen ging von 500 000 Franken Gewinn aus den beiden Spielen gegen Zürich und Thun aus. Basel nimmt nur mit VIP- und Jahrestickets rund eine Million Franken pro Partie ein.

Denkt die Liga daran, beim Bund Subventionen zu beantragen für den Fall, dass sie ohne Zuschauer spielen muss?

Ja. Claudius Schäfer sagt im Tamedia-Podcast «Dritte Halbzeit» dazu: «Auch wenn das für viele absurd klingt, ist das etwas, das wir diskutieren müssen.» Der CEO der Swiss Football League will bei den Diskussionen mit dem Bundesrat mit dem Schweizer Eishockey zusammenarbeiten. Schäfer sagt: «Sport hat für die Schweiz nicht nur einen emotionalen Wert. Der Fussball bietet laut einer Studie 3300 Vollzeitstellen. Das ist die Grösse einer mittleren Kantonalbank.»

Wer wäre Meister, würde die Saison abgebrochen werden?

Darauf gibt es noch keine offizielle Antwort. St. Gallen ist derzeit vor dem punktgleichen YB Leader. In der Winterpause, als alle Teams gegen jeden Gegner zu Hause und auswärts gespielt hatten, lagen die Young Boys vorne. Aber vermutlich würde weder St. Gallen noch YB zum Meister ausgerufen - es gäbe schlicht keinen Champion 2020. Müsste die Saison abgebrochen werden, würde das ohnehin zu vielen Fragen führen. Wer spielt im Europacup in welchem Wettbewerb? Wer steigt ab? Wer auf?

Bis wann muss die Saison zu Ende gespielt sein?

Ab dem 1. Juni müssen die Nationalspieler für die Euro-Vorbereitung abgestellt werden. Die Liga denkt aber, dass theoretisch sogar bis kurz vor der EM gespielt werden könnte. Andere Ideen sind reine Spekulation. Etwa, ob die Saison allenfalls erst nach der EM und damit im Sommer beendet werden soll. Das wäre aber sehr unübersichtlich, weil dann die nächste Saison erst ab Herbst und damit nur verkürzt durchgeführt werden könnte.

Der FC Zürich soll sich bei der Abstimmung «Geisterspiele, ja oder nein» enthalten haben. (Bild: Keystone)

Der europäische Verband Uefa verbietet, Spiele gleichzeitig mit Runden der Champions oder Europa League auszutragen. Lockert die Uefa, dieses Verbot?

Mehrere europäische Ligen haben die Uefa darum gebeten, dieses Verbot aufzuheben. Es ist davon auszugehen, dass der europäische Verband dieser Bitte nachkommt, zumal bald schon deutlich mehr europäische Ligen vom Coronavirus betroffen sein dürften. Da die Champions-League-Partien erst um 21 Uhr beginnen, wäre beispielsweise eine Anspielzeit um 19 Uhr eine Möglichkeit.

Zahlen die Clubs das Geld für bereits gekaufte Tickets zurück, wenn die Spiele ohne Fans oder gar nicht stattfinden?

Das ist von Club zu Club unterschiedlich. Laut den Tickets von Servette wird bei einer Spielabsage das Geld rückerstattet. Auf den Jahreskarten des FC Basel dagegen steht explizit, dass im Falle von Absagen oder Geisterspielen kein Geld zurückbezahlt wird. Dennoch überlegt sich der Club, ob er den Ticketbesitzern in Form von Gratiseintritten zu Spielen im Schweizer oder Europacup entgegen kommen soll. Auch YB und andere Clubs denken in eine ähnliche Richtung. Etwa, ob in der nächsten Saison eine Partie gratis besucht werden darf, sollte man auf einem gekauften Ticket sitzenbleiben. In Lugano sagt Präsident Angelo Renzetti: «Wenn wir etwas zurückzahlen müssen, können wir den Laden gleich dicht machen.»

Ist die Liga oder sind die Clubs gegen die Einnahmeausfälle versichert?

Die Liga hat wie die meisten Clubs keine Versicherung, weil diese viel zu teuer wäre. Das hat sie weltweit abgeklärt. Basel prüft noch, ob der Verlust von Einnahmen abgedeckt sein könnte. Spielabsagen aufgrund einer möglichen Pandemie dürften nach Schweizer Recht unter dem Begriff «höhere Gewalt» laufen. In diesem Fall sind viele Versicherungen nichtig. Den umgekehrten Sions Präsident Christian Constantin hat Spieler und Trainer bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet und beruft sich dabei ebenfalls auf höhere Gewalt. Allerdings kann nur für Personen mit unbefristeten Verträgen Kurzarbeit bei der Regionalen Arbeitsvermittlung angemeldet werden. Fussballer und Trainer haben aber in der Regel befristete Verträge.

Der FC Basel hat ein Problem. (Bild: Keystone)

Warum ist der FC Basel ein grosses Problem bei der Terminplanung?

Weil er noch in drei Wettbewerben vertreten ist. Verliert er im Europa-League-Achtelfinal im März gegen Eintracht Frankfurt (sofern diese Partien ausgetragen werden), entschärft sich die Problematik. Ansonsten könnte er im April an den Spieldaten der Europacup-Viertelfinals keine Super-League-Nachtragsspiele bestreiten. Laut der Liga gibt es aber sogar Szenarien bei einer Halbfinalteilnahme Basels.

Wie realistisch ist es, dass ab 16. März wieder Zuschauer zugelassen sind?

Sehr unrealistisch. Als der Bundesrat letzte Woche entschied, Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern oder Zuschauern zu verbieten, gab es erst 15 Coronavirus-Fälle in der Schweiz. Wenn er spätestens Ende nächster Woche darüber urteilen muss, wie es weitergeht, dürften es deutlich mehr sein.

Welche Massnahmen treffen Clubs bezüglich ihrer Spieler?

Alle Vereine halten sich an die Massgaben des Bundesamts für Gesundheit. Der FCB hat unter anderem in Garderoben, Büros und auf dem Nachwuchs-Campus Desinfektions-Spender aufgestellt. Das ist auch bei den anderen Vereinen der Fall. YB-Spielern wurde geraten, in ihrer Freizeit nicht unbedingt nach Norditalien zu reisen. Aber es existiert kein Zugfahr- oder Bahnhofverbot für die Spieler.

