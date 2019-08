Basel gewinnt in Thun dank Joker-Tor

Vier Tage nach dem aufwühlenden 2:1-Sieg gegen den PSV Eindhoven hat der FC Basel im Auswärtsspiel beim FCB Thun nachgelegt. Die Mannschaft von Marcel Koller gewinnt mit 3:2, hat aber durchaus einige Mühe mit den aufsässigen Gastgebern.

Die Thuner waren durch Simone Rapp in Führung gegangen (8.), ehe Silvan Widmer kurz vor der Halbzeit für den FCB ausgleichen konnte (43.). Nach dem 2:1 durch Fabian Frei (58.) sah es so aus, als würden die Gäste im Berner Oberland zu einem ungefährdeten Sieg kommen, doch Thun schaffte durch Basil Stillhart (70.) erneut den Ausgleich in einem munteren Spiel.

Hauptprobe geglückt

Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Basler Captain Valentin Stocker, der fünf Minuten vor dem Ende das entscheidende 3:2 mit der Brust erzielte. Den Baslern ist damit, im Gegensatz zur Vorwoche, die Generalprobe vor dem Spiel gegen Linz am Mittwoch gelungen. Die Thuner warten hingegen nach dem dritten Auftritt weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison.

Telegramm: Thun - Basel 2:3 (1:1) 6266 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 8. Rapp (Castroman) 1:0. 43. Widmer (Frei) 1:1. 58. Frei (Okafor) 1:2. 70. Stillhart 2:2. 86. Stocker (Widmer) 2:3.

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Gelmi, Hefti; Castroman, Fatkic (45. Bigler), Stillhart; Salanovic (66. Munsy), Rapp, Vasic (64. Kablan).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Dimitriou, Riveros; Frei, Zuffi (61. Balanta); Okafor (81. Pululu), Campo, Bua (74. Stocker); Van Wolfswinkel. Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Karlen, Chihadeh, Hunziker, Ziswiler (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Fatkic verletzt ausgeschieden. Basel ohne Ademi und Kuzmanovic (beide verletzt). Verwarnungen: 29. Hefti, 42. Fatkic (Foul), 45. Kablan (auf der Bank/Reklamieren), 62. Bigler (Foul), 90. Balanta (Foul), 93. Schneider (Trainer Thun/Reklamieren).

Resultate. Samstag: Sion - Zürich 3:1 (1:1). Thun - Basel 2:3 (1:1). - Sonntag: Neuchâtel Xamax FCS - St. Gallen 16.00. Servette - Luzern 16.00. Young Boys - Lugano 16.00.

Rangliste: 1. Basel 6. 2. Lugano 4. 3. Luzern 4. 4. Young Boys 4. 5. Sion 4. 6. St. Gallen 3. 7. Servette 2. 8. Thun 2. 9. Neuchâtel Xamax FCS 1. 10. Zürich 1.