«Jure, Jure» – der Dirigent beim FCZ

«Gurke» riefen sie ihn, keiner weiss mehr wieso, Karl Grob ­hatte Jurica, «Jure», Jerkovic einst mannschaftsintern diesen Spitznamen gegeben. Gianpietro ­Zappa war nicht nur sein Mitspieler, sondern auch ein enger Freund. Jetzt sind alle drei tot. Jerkovic starb an diesem Montag, 69-jährig, nach längerer schwerer Krankheit. Zappa war schon mit 49 nach einem Krebsleiden gestorben, Grob, 71, vor wenigen Wochen.

Karl Grob, die Katze im Tor, Gianpietro Zappa, der Hüne in der Abwehr, Jure Jerkovic, der Künstler im Mittelfeld – die drei waren massgeblich daran beteiligt, dass der FC Zürich 1981 unter dem jungen Trainer Daniel Jeandupeux Schweizer Meister wurde und auch im Cupfinal stand. Grob mit seinen Paraden, Zappa mit seiner Wucht, Jerkovic mit seiner Technik.

«Jure, Jure», erschall es jeweils im alten Letzigrund, und nur ­wenige trugen in diesem Club die Nummer 10, die für Poesie und weniger für Handwerk steht, würdevoller. Jerkovic konnte ­alles. Dribbeln, schiessen, flanken, kurze Pässe, solche über 50 Meter und auch diese oft zentimetergenau, er schoss alle Freistösse und auch Eckbälle, er war ein Dirigent, der alle seine Mitspieler besser aussehen liess, lief selber viel. Bessere Ausländer als er spielten kaum je in der Schweiz.

«Wundervolle Weltstadt»$

Edy Naegeli, «el gran presidente», wie Jerkovic sagte, hatte ihn 1978 von Hajduk Split zum FC Zürich geholt, für eine Ablösesumme von 640000 Franken, was damals sehr viel war. 43 Mal spielte er für die jugoslawische Nationalmannschaft, war 1974 bei der WM dabei gewesen. Bis 1985 blieb er in Zürich, schoss in 236 Spielen 66 Tore, bereitete noch viel mehr vor, und eigentlich wäre er gerne noch länger in «meiner wundervollen Weltstadt» (Jerkovic) geblieben, aber das Meer und sein Geburtsort Split fehlten ihm. Auf dem Weg dorthin zurück machte der Kroate halt in Lugano, spielte – zusammen mit seinem Freund Zappa – noch ein Jahr in der Nationalliga B. In Split war er dann einige Jahre Technischer Direktor und übernahm später im Tenniszentrum des früheren kroatischen Tennis-Weltklassepielers Goran Ivanisevic ein Café.

Walter Seiler, sein Mitspieler in der Meistermannschaft von 1981 und Profiteur von vielen Pässen, erinnert sich besonders an einen Moment. Es war ein Tag im Mai 1980, Seiler kam ins Training – und sah einen heulenden Jerkovic. Seiler befürchtete, es sei etwas Schlimmes in der Familie passiert. Jerkovic sagte: «Tito ist gestorben. Das ist ganz schlimm für Jugoslawien.» Fredy Wettstein

(Redaktion Tamedia)