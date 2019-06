Kein Präsident, kein Sportchef, kein CEO – das ist das neue GC

Schlägt der Rekordmeister mit Bescheidenheit den richtigen Weg ein?

Ja, so schafft GC die Rückkehr in die Super League.

Nein, dadurch versinkt GC noch mehr im Chaos.

Vielleicht, aber am Schluss wird es Uli Forte sowieso richten.

Abstimmen

Ja, so schafft GC die Rückkehr in die Super League. 26.0% Nein, dadurch versinkt GC noch mehr im Chaos. 59.8% Vielleicht, aber am Schluss wird es Uli Forte sowieso richten. 14.2% 296 Stimmen