Keine Gala, aber ein Sieg für GC

Die Grasshoppers sind mit einem erknorzten 2:1-Sieg gegen Lausanne-Ouchy in die Challenge-League-Saison gestartet. Im Geisterspiel im Letzigrund, das vor offiziell 100 Zuschauern ausgetragen wurde, bekleckerten sich die Zürcher nicht mit Ruhm, gingen aber durch Rückkehrer Nassim Ben Khalifa (14.), der per Handspenalty traf, und Petar Pusic (55.) 2:0 in Führung.

Es war allerdings eine schmeichelhafte Führung, in der ersten Halbzeit hatte der Gast alleine vier Torchancen, eine davon war ein Lattenschuss, ein anderes Mal musste Goalie Mirko Salvi glänzen.

Der Anschlusstreffer von Andrea Mutombo fiel erst in der 89. Minute, GC musste dennoch bis zum Schlusspfiff um die Punkte bangen, die Lausanner kamen noch zu drei Abschlüssen. «Es bleibt uns noch viel Arbeit», resümierte der neue Captain Veroljub Salatic.

In sechs Tagen dürfte der erste veritable Test für GC anstehen. Gegner ist dannzumal auswärts der FC Wil, bei dem die langjährige GC-Ikone Ciriaco Sforza an der Seitenlinie steht.

90’ Das Spiel ist aus. GC gewinnt das erste Spiel mit 2:1. #gcslo pic.twitter.com/TATvMLOgD7 — GC Zürich (@1886_gc_zuerich) July 20, 2019

(mke)