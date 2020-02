Langsam bekommt er die Aufmerksamkeit, die er verdient

Eine bessere Beschreibung zu finden, ist schwierig. Für die Art und Weise, wie Remo Freuler in der Schweiz wahrgenommen wird. Oder eben fast nicht. Es ist November 2018, gerade hatte sich die Schweiz in Lugano im Test gegen Katar mit einem 0:1 blamiert. «Im Nationalteam läuft es dir nicht so gut. Wieso?», wollte ein Journalist wissen. Leicht angesäuert, mit verständnislosem Blick, fragte Freuler zurück: «Wann habe ich denn zuletzt nicht gut gespielt?» Betretenes Schweigen, nach ein paar Sekunden von Freuler selbst unterbrochen: «Eben!» Es ist einer dieser sinnbildlichen Momente. Einer der wenigen. Denn was ist schon sinnbildlich für jemanden, der kaum wahrgenommen wird? Dabei ist Remo Freuler eigentlich eine ziemlich grosse Nummer. Oder wie viele Schweizer stehen als Leistungsträger ihres Teams mit einem Bein im Viertelfinal der Champions League?

Vielleicht ist es die wenig spektakuläre Vergangenheit, die es der Masse schwer macht, den konstant guten Leistungen des 27-Jährigen zu trauen. Der Zürcher Oberländer, ausgebildet beim FC Winterthur, wechselte vor fast zehn Jahren in die U-21 der Grasshoppers, konnte sich beim Rekordmeister allerdings nie durchsetzen. Deshalb wurde er zu seinem Jugendclub zurück ausgeliehen, von dort aus schaffte er den Sprung in die Super League doch noch. Es war der FC Luzern, der an den Zürcher Oberländer glaubte. Damit hatten sich dann langsam auch die Gedanken erledigt, die er gegenüber dem «Blick» Jahre später zugab: «Natürlich fragte ich mich ab und zu, ob es richtig ist, auf die Karte Fussball zu setzen.»

Schwacher Start – dann endlich mal Glück

Nun, offenbar war es das. Denn nach nur zweieinhalb Saisons in der Innerschweiz folgte der Sprung in eine Topliga – die Serie A. Doch auch bei Atalanta, das rund zwei Millionen Euro für den Schweizer bezahlte, musste er einen Rückschlag verkraften. Im ersten Halbjahr kam er nur zu sechs Einsätzen. Das habe er sich selbst zuzuschreiben, gibt er zu: «Gegen Sampdoria habe ich eines meiner schlechtesten Spiele gemacht. Das hatte ich selbst verbockt.» Für einmal hatte Freuler dann aber Glück, im Sommer kam mit Gian Piero Gasperini ein neuer Coach. Und plötzlich war Freuler unbestrittener Stammspieler. Wenig überraschend also, schwärmt der Mittelfeldspieler von seinem Chef: «Er fordert uns im Training alles ab. Seine Einheiten sind hart, aber der Mister bringt jeden weiter.»

Freuler hat es unter Gasperini so weit gebracht, dass er bei Italiens Überraschungsteam zu einem Leader gereift ist. Vergangene Saison durfte er gegen Genua gar die Captainbinde tragen. Auch das entging der breiten Öffentlichkeit. Möglicherweise auch wegen seines wenig spektakulären Spielstils. Pierluigi Tami, sein Trainer in der U-21-Nationalmannschaft und aktueller Manager des A-Teams, schwärmte vergangenen Sommer in der NZZ: «Er macht die kleinen Dinge, aber die macht er richtig gut.» Besonders seine Arbeit zwischen den Strafräumen sei enorm wichtig: «Offensiv wie defensiv.» Er ist für jeden Trainer ein dankbarer Spieler. Ein harter Arbeiter, sich nicht zu schade, auf dem Platz auch mal die Drecksarbeit zu verrichten.

Ein Kämpfer: Remo Freuler ist im Mittelfeld ein wichtiger Wert. Bild: Keystone.

Und ab und an schleichen sich dann auch grosse Dinge in Freulers Leistungen. Wie sein herrlicher Treffer zum 3:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Valencia. «Ein schönes Tor», sagt er selber nach Spielschluss. 15 Treffer in der Serie A erzielte er bisher für Atalanta, in der Königsklasse ist es nun die Premiere. Sie wird helfen, um ihn mehr ins Scheinwerferlicht zu drängen. Rechtzeitig, wenige Monate vor der Europameisterschaft. In dieser Form dürfte Nationaltrainer Vladimir Petkovic kaum am unermüdlichen Arbeiter im Zentrum vorbeikommen.

Ein gutes Turnier dürfte seine bereits sehenswerte Bewerbung für den nächsten Karriereschritt abrunden. Gerüchten zufolge habe vor einem Jahr bereits Borussia Dortmund angeklopft, seither sollen es nicht weniger Interessenten geworden sein; sein Marktwert dürfte rund 20 Millionen Euro betragen. Ein Wechsel zu einem Verein, der nicht nur wie Atalanta gross aufspielt, sondern auch einen grossen Namen trägt, ja, vielleicht braucht Remo Freuler genau das, um hierzulande die Anerkennung zu bekommen, die er auch verdient.

