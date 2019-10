Lewandowski mit neuem Bundesliga-Rekord

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist der erste Spieler in 57 Jahren Fussball-Bundesliga, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils getroffen hat. Der polnische Nationalspieler erzielte am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin sein insgesamt schon 13. Saisontor für den deutschen Meister. Der Mittelstürmer war in der 53. Spielminute zum 2:0 erfolgreich.

Der 31-Jährige Lewandowski hatte vor einer Woche die Bundesliga-Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert. Der Angreifer aus Gabun, der inzwischen in England für den FC Arsenal spielt, hatte in der Saison 2015/16 an den ersten acht Spieltagen für Borussia Dortmund jeweils getroffen.

Dortmund nur mit Remis bei Schalke

Borussia Dortmund ist im Revierderby beim FC Schalke 04 nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Der BVB liegt damit in der Tabelle nach neun Spieltagen weiter einen Zähler vor dem Erzrivalen. Die Tabellenführung übernahm am Samstag vorerst Meister FC Bayern München, der sich mit 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin durchsetzte.

Den ersten Saisonsieg holte Aufsteiger SC Paderborn mit einem 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf. RB Leipzig ist nach dem 1:2 (0:1) beim SC Freiburg in der Liga seit vier Spielen ohne Sieg, Hertha BSC kassierte zu Hause eine 2:3 (0:2)-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim. (dpa)